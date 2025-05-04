BILD: Путин будет иметь большие проблемы после войны, армия вернется домой

Эксперты прогнозируют, что государство не обеспечит оккупантам достойное будущее, это может вызвать социальное напряжение и всплеск насилия.

США в очередной раз обращаются к России с призывом прекратить агрессию против Украины и заключить мирное соглашение, однако Кремль продолжает блокировать любые усилия в этом направлении. Как сообщает BILD, среди западных политических кругов возникло новое, довольно тревожное подозрение: в случае прекращения войны режим Владимира Путина может столкнуться с серьезными внутренними политическими вызовами.

Причина в том, что Москва до сих пор не реализовала свои стратегические военные цели. Между тем российский военно-промышленный комплекс был расширен благодаря масштабным государственным вливаниям. Сотни тысяч граждан получают стабильный доход благодаря войне. Эти обстоятельства значительно усложняют возможность Путина пойти на компромисс.

Возникает вопрос: какими будут последствия для России, если боевые действия завершатся?

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Состояние экономики РФ ухудшается

В последнее время российские экономисты заявили:

"Если рассматривать динамику промышленного производства без учета секторов с доминирующей долей военно-промышленного комплекса, можно говорить о переходе к рецессии".

В стране наблюдается снижение производства во многих отраслях - от пищевой промышленности до машиностроения. Только оборонная промышленность демонстрирует рост, маскируя общий спад.

Несмотря на это, экономистка и бывшая сотрудница Центробанка РФ Александра Прокопенко считает, что завершение войны не станет ударом по военной отрасли: "По моему мнению, окончание войны не повлияет на оружейную промышленность - сектор будет продолжать получать выгоду от государственных нужд".

Прокопенко аргументирует это так:

"Военные должны пополнить свои арсеналы, которые значительно сократились или даже полностью истощились из-за войны против Украины. Производители оборонной продукции инвестировали в расширение своих мощностей, ожидая дальнейшего высокого спроса. Сомневаюсь, что такой раздутый военно-промышленный комплекс снова сократится. Главные противники России - государства НАТО и ЕС - также обсуждают увеличение военных расходов. В этих условиях сокращение расходов на оборонную промышленность для Путина было бы политически неприемлемым.

Возвращение ветеранов как вызов для Кремля

Другим потенциальным источником нестабильности могут стать военные, которые вернутся с фронта. Эксперт Маргарет Кляйн из Института международных дел и дел безопасности предупреждает: "Работа с ветеранами, которые возвращаются после окончания боевых действий, вероятно, будет вызовом для Путина".

Основная проблема - материальная, говорит эксперт: "Те, кто шел на фронт добровольцами (как солдаты-контрактники или бойцы в одном из различных добровольческих формирований), часто зарабатывали во много раз больше средней заработной платы в течение нескольких лет войны. Это связано с увеличением оплаты труда, но прежде всего с порой очень высокими единовременными бонусами за вербовку, которые могут достигать более 40 000 евро".

Многие из этих людей - часто жестокие и психологически травмированные - вернутся в депрессивные регионы с низким уровнем жизни. Если государство не обеспечит им достойное будущее, это может вызвать социальное напряжение и всплеск насилия. Эксперт отметила:

"Количество насильственных преступлений возросло после полного вторжения в Россию. Конечно, существует опасность, что некоторые - например, возвращающиеся ветераны Афганистана и Чечни - втянутся в преступность".

Переговоры об окончании войны

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявил, что у него не было необходимости применять ядерное оружие во время войны против Украины. При этом он добавил, что примирение между Украиной и РФ якобы "неизбежно".

Вчера стало известно, что США кардинально изменят подход к переговорам по Украине. США отходят от мирных переговоров по Украине, поскольку американскому президенту Дональду Трампу "нужно двигаться дальше".

Перед этим, США выступили против одного из ключевых требований Кремля по Украине. Американские переговорщики заверили украинские власти, что намерены добиваться территориального обмена.

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