Петр Павел считает, что понадобится целый комплекс гарантий безопасности для Украины.

Чехия пока не готова публично говорить об отправке своих войск в Украину в роли миротворческого контингента. Об этом заявил президент страны Петер Павел на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Что касается размещения миротворческих сил на территории Украины, пока что мы не можем об этом говорить, поскольку не заключено мирное соглашение. О мандате трудно сказать что-то конкретно. Это будут принимать решение отдельные государства, кого и в каком количестве они будут присылать", - сказал он.

Павел добавил, что Украина, как суверенное государство, тоже должна дать свое согласие на размещение любых иностранных сил на своей территории.

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В целом Павел считает, что "комбинация политических, экономических и военных гарантий" может быть достаточной для послевоенной безопасности Украины.

"Мы сейчас говорили о гарантиях, которые мы можем получить, - или политические гарантии, или комбинированные. Пока не обсуждается конкретно, какие войска будут размещены в Украине", - отметил он.

Миротворцы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до окончания войны отправлять в Украину миротворцев никто не будет, хотя среди "коалиции решительных" есть "горячие головы". По его словам, рассматривается два варианта размещения миротворческого контингента в Украине - большие силы и маленькие силы. Первый вариант будет нужен, если США так и не решатся дать миротворцам собственные гарантии.

Между тем Великобритания, которая вместе с Францией первой предложила идею миротворцев, дала заднюю и начала искать оправдания, почему отправка миротворцев уже невозможна.

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