Посол Украины в США уверена, что Киеву нужно укрепить сотрудничество с союзными странами.

Посол Украины в США Оксана Маркарова высказалась по поводу заявлений российского диктатора Владимира Путина о ядерном оружии. В эфире CBS News она сказала, что глава РФ является "угрозой, в которую следует верить на слово".

Маркарова ответила на вопрос ведущей о том, что она думает о недавнем комментарии Путина, что он надеется на то, что "ядерное оружие не понадобится" для завершения войны против Украины.

"На данный момент не имеет значения, как мы интерпретируем его (Путина - УНИАН) слова. Мы просто должны верить в то, что он говорит, и понимать то, что он говорит. Он представляет угрозу не только для Украины, но и для всех, кто считает, что народы должны жить мирно", - заверила посол Украины в США.

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Маркарова отметила, что слова Путина очень трудно интерпретировать. Она напомнила, что Россия регулярно совершает нападения на другие страны и даже на свою собственную.

Также посол Украины в США упомянула партнерство, которого Украина добивается с союзниками, включая Вашингтон, в надежде, что они смогут объединиться и "принести мир не только в нашу часть света, но и во всем мире".

"Путин делает это вместе с Ираном и Северной Кореей. Они не скрывают этого. Они поддерживают другие террористические режимы, и мы тоже должны держаться вместе, чтобы принести мир", - добавила Маркарова.

Путин высказался о применении ядерного оружия в Украине

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что у него не было необходимости применять ядерное оружие в ходе войны против Украины. По его словам, Россию якобы "хотели спровоцировать" на использование такого оружия.

Путин добавил, что у РФ якобы и так хватит сил и средств "довести начатое до конца" с нужным Кремлю результатом.

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