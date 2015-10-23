Британия: 85% российских авиаударов в Сирии совершаются против оппозиции, а не против ИГИЛ

Об этом говориться в сообщении посольства Великобритании в Российской Федерации в Twitter.

"Россия хочет знать, где находится ИГИЛ. Она точно знает, где ИГИЛ нет. 85% ударов наносятся против оппозиции", - сказано в сообщении.

При этом дипломаты разместили карту Сирии, где красным цветом показаны позиции, по которым российская авиация совершала авиаудары 14 октября, и оранжевым - по которым российская авиация совершает авиудары после 14 октября, а также отдельно черным цветом отмечена территория, контролируемая ИГИЛ. На карте видно, что удары наносятся за пределами территории, где размещаются силы ИГИЛ.

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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства". Россия поддерживает действующие власти Сирии во главе с президентом Асадом.

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации направлены на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы, выступающие против режима Асада.

Россия отказалась присоединиться к возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции в борьбе против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).