Скорость полета дронов увеличилась до 600 км/ч.

Российские оккупанты планируют перейти к групповому запуску реактивных дронов. Как сообщает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, такие атаки враг намерен наносить по югу Украины.

По его данным, российское командование полностью удовлетворено апрельскими результатами применения реактивных дронов и в мае планирует начать испытания групповых пусков по 2-3-4 единицы.

"Изучив реакцию нашей ПВО и возможности своих средств поражения, а так же, в течение месяца их значительно улучшив, они переходят к следующему этапу применения реактивных дронов. И здесь стоит сказать, что достаточно быстро", - акцентирует Коваленко.

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Он отмечает, что скорость полета упомянутых дронов изменилась с 500 км/ч до 750 км/ч, что означает: 500 км/ч - условная крейсерская скорость, реальная - в пределах 600 км/ч. Дальность полета - пока что в среднем 150 км, но с учетом последних зафиксированных ускорений (до 750 км/ч), можно говорить о дальности полета до 180 км.

По словам обозревателя, такой дрон способен менять траекторию полета под углом 90° на скорости 250 км/ч. Как объясняет Коваленко, это свидетельствует о применении аэродинамической схемы, этот беспилотник, вероятно, самолетного типа или действует по принципу крылатых ракет типа 3М14 ("Калибр").

"Если испытательный период этих дронов доведет их до группового применения в мае до 4 единиц, то уже летом можно ожидать налеты этих средств поражения в количестве в 4-5 раз большем, по отдельно взятому городу, Херсону, Николаеву, Одессе", - утверждает эксперт.

Опасность российских дронов

Ранее руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук заявил, что "Шахеды" уже опаснее "Искандеров". По словам эксперта, попадание баллистической ракеты - "50 на 50", но, когда вместо одной такой ракеты летит сотня дронов, у врага есть больше шансов на удачу.

Также авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, как РФ совершенствует свои дроны. Он отметил, что увеличение количества шрапнели, то есть металлических шариков, которые оснащают дроны, создает большую угрозу, что является главной целью РФ.

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