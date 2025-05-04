Эксперты определили 6 самых надежных автомобилей Honda с пробегом

По словам экспертов, владельцам этих моделей не приходится тратить много денег на их ремонт.

Среди автомобилистов распространено мнение о том, что японские производители выпускают самые надежные автомобили. Некоторые бренды из Японии доказали, что это не миф.

В What Car? определили самые надежные автомобили бренда Honda с пробегом. По словам экспертов, эти модели редко сталкиваются с поломками.

ТОП-5 самых надежных автомобилей Honda:

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Honda Civic/Jazz Honda CR-V (с 2018 по 2023 год) Honda HR-V (с 2015 по 2022 год) Honda HR-V (с 2021 года - наше время) Honda Jazz (с 2015 по 2020 год)

Первое место разделили сразу две модели Honda - Civic одинадцатого поколения и Jazz пятого поколения. Эксперты оценили надежность этих автомобилей на 97,6% из 100%.

Владельцы Honda Civic и Jazz рассказали экспертам о том, что их автомобили редко выходят из строя. Многие поломки удавалось устранить в кратчайшие сроки и бесплатно, так как на эти автомобили все еще распространялась гарантия.

Другие рекомендации экспертов

Ранее эксперты назвали идеальный автомобиль для начинающих водителей. Они порекомендовали компактный французский хэтчбек с пробегом, который можно купить на вторичном рынке по выгодной цене.

Кроме того, были названы 7 лучших полноприводных внедорожников 2025 года. В рейтинг вошли не только премиальные модели, но и недорогие автомобили.

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