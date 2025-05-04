Американские эксперты не видят причин, почему бы их компании захотели инвестировать в добычу или переработку украинских ресурсов.

Соглашение о полезных ископаемых, вероятно, немного полечило проблемные отношения Украины и США последних месяцев, но его экономический смысл остается сомнительным. Об этом пишет The Washington Post.

По словам специалистов, учитывая логистические и экономические проблемы, понадобится не менее десяти лет, чтобы США почувствовали экономическую пользу от этого соглашения. И это только при условии, что кто-то действительно будет инвестировать в добычу украинских ископаемых.

Так, директор Global Energy Center при аналитическом центре Atlantic Council (США) Рид Блейкмор убежден, что в краткосрочной перспективе соглашение с Украиной никак не поможет Вашингтону решить насущные проблемы с доминированием Китая в цепочках поставок ряда критических минералов.

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Эксперты предупреждают, что проблемы начинаются уже с того, что в Украине недостаточно проведена самая базовая работа по разведке месторождений полезных ископаемых. В этом вопросе рынок до сих пор полагается на устаревшие данные геологической разведки преимущественно советских времен.

Инвесторы скорее отдадут предпочтение альтернативным местам добычи, где сопутствующая инфраструктура уже развита, а геополитические и правовые риски инвестирования ниже. Поскольку доходность добычи ресурсов шахтным способом не очень высока, инвесторы всегда ищут места с низким уровнем политического риска и риска безопасности и хорошо разведанными месторождениями. А это точно не про Украину.

"Нам трудно собрать средства на разведку полезных ископаемых в таких местах, как Соединенные Штаты, Канада и Австралия. Подумайте, насколько труднее будет собрать средства на эти ранние этапы деятельности в Украине", - говорит Эшли Зумволт-Форбс, которая работала в Министерстве энергетики США во времена администрации Байдена.

Простое получение достоверных данных о том, что находится в земле, требует масштабного бурения, что означает дорогие инвестиции в тяжелую технику и бригады. Руководители горнодобывающих компаний называют разведку новых месторождений "худшим казино в мире".

По словам Абигейл Хантер, эксперта по критически важным полезным ископаемым в SAFE, группе, которая выступает за безопасность энергетики и цепей поставок, для американских компаний мало стимулов работать в Украине. Ее запасы скромные по сравнению с запасами более стабильных стран, отметила она, тогда как самое перспективное месторождение Украины находится на оккупированной Россией территории.

"Кроме постоянных угроз безопасности, поврежденная инфраструктура (производство электроэнергии, дороги, железные дороги и порты) увеличивает затраты на разработку и может снизить доходность инвесторов", - говорит Хантер.

Однако добыча полезных ископаемых из-под земли - это лишь часть работы. Добытое еще нужно переработать, а это тоже требует больших инвестиций с низкой нормой прибыли. И здесь все снова упирается в политические и безопасностные риски и недостаточно развитую, или поврежденную украинскую инфраструктуру.

Ресурсное соглашение Украины и США: последние новости

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский назвал ресурсное соглашение с Америкой выгодным для обеих стран. Он призвал нардепов проголосовать за окончательную ратификацию документа и придумал наказание для нардепов, которые этого не сделают.

При этом Зеленский надеется, что США возобновят поставки оружия Украине под это соглашение. В частности он надеется на поставки новых систем ПВО, которые будут учтены как американский вклад в совместный инвестиционный фонд, предусмотренный соглашением.

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