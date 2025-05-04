Он отметил, что на мирных переговорах ведется очень большая подковерная игра, которая не сулит Украине ничего хорошего.

На самом деле в процессе переговоров США и РФ по Украине ведется очень большая подковерная игра, и она явно не в пользу украинцев.

Такое мнение высказал доброволец Артем Мороз, который защищал Херсонщину и получил тяжелое ранение, в интервью LB Live.

"Нас хотят просто слить. Это, конечно, очень плохо. Но нам надо объединяться и делать свое. Мы не проиграли в первые три дня, когда действительно могли проиграть. А если не проиграли тогда, значит уже победили", - отметил ветеран.

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Мороз считает, что украинцам надо идти до конца несмотря на то, что потери очень большие. "Мы все платим своей кровью за нашу победу, но других вариантов нет", - выразил убеждение военный.

Также Мороз вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения россиян пытался присоединиться к войску.

"Я пошел к одной, ко второй, к третьей бригаде - и смог договориться. Это было очень сложно, потому что когда мы уже выезжали в Николаев из точки нашей дислокации, то нас в роте было 203 человека. А должно было быть чуть больше 90", - рассказал ветеран.

"Я точно знаю, что майор спрятал свой офицерский билет только для того, чтобы оказаться в окопах", - поделился Мороз.

Теперь, по мнению ветерана, ситуация стала полностью противоположной из-за коррупции и недоработки пропаганды.

"Пропаганда должна работать 24/7. Должны рассказывать, какие бонусы, какие плюшки, статус военного должен постоянно поддерживаться. Работать и работать: и нашим медиа, и политикам, и блогерам в поддержку ВСУ. На самом деле если мы не будем поддерживать своих, то придется поддерживать других", - сказал Мороз.

Ветеран добавил, что у него специфическое отношение к мужчинам, которые уклоняются от службы.

"Есть люди, которые зарабатывают деньги, платят налоги, поддерживают армию, делают добрые дела. Это одни. А есть, конечно, другие - и их надо по-другому немного "вдохновлять"", - убежден ветеран.

Мороз отметил, что должны работать все и 100-процентно армия должна быть на добровольной основе.

"Я точно не хотел бы оказаться в окопе с принудительным приведением - это ненормально. Все должны быть мотивированными и обеспеченными на 100 %", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине

Вчера стало известно, что бывшие ограниченно годные с мая будут проходить новую базовую подготовку. Для таких военных предусмотрено сокращение срока подготовки и снижение уровня нагрузок.

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