Путин в очередной раз пожаловался на то, что Москве приходиться противостоять Западу.

Российское вторжение в Крым и захват украинского полуострова был "вынужденной мерой". Такое циничное заявление сделал российский диктатор Владимир Путин в интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину, посвященном 25-летию его пребывания у власти.

"Мы вынуждены были в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", - заявил он.

Путин в очередной раз пожаловался на то, что Москве приходиться противостоять Западу. Он отметил, что "так исторически сложилось".

Видео дня

Объясняя то, почему РФ не решилась на полномасштабное вторжение в Украину еще в 2014 году, Путин пояснил, что это было бы нереалистично, поскольку Россия не была готова к "противостоянию с коллективным Западом".

Также российский диктатор заявил, что думает о своем потенциальном преемнике, который может его сменить в будущем. По словам Путина, он "оценивает потенциал каждого". Однако он добавил, что выбор, в конечном итоге, якобы останется за россиянами.

"Я всегда об этом думаю. Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос. Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - сказал он.

Что еще сказал Путин пропагандисту Зарубину

Как писал УНИАН, также в интервью кремлевскому пропагандисту Путин сделал новое заявление о войне. Он заявил, будто его хотели спровоцировать на применение ядерного оружия в ходе войны против Украины.

Также Путин прокомментировал возможность примирения с Украиной. Он выразил убеждение, что в будущем примирение возможно.

Вас также могут заинтересовать новости: