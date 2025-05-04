Народный артист вспомнил свои скандалы с блогершой и спортсменом и отметил, что не хочет даже вспоминать их имена.

Народный артист Украины Иво Бобул, который ранее ответил, почему остается в Украине во время войны, вспомнил свои конфликты с украинским спортсменом и депутатом Василием Вирастюком. А также певец высказался об интервьюере и блогерше Эмме Антонюк, с которой поскандалил во время интервью.

В интервью для сайта Blik 71-летний исполнитель эмоционально отреагировал на вопрос о конфликтах с вышеупомянутыми звездами. Как известно, еще в 2016 году стронгмен снял видео в именном гостиничном номере певца. Тогда он высмеял такое возвеличивание Иво Бобула. Такое поведение спортсмена не понравилось самому артисту, после чего он назвал Вирастюка "мешком дерьма". Знаменитость до сих пор не хочет говорить о том инциденте и негативно отзывается о нардепе:

Не хочу о Вирастюке разговаривать, потому что не хочу иметь дело с дураком. Он - человек со своим видением, я со своим. Кто на что учился.

Видео дня

Уже в 2023 году в жизни исполнителя произошел еще один скандал. Иво Бобул дал интервью Эмме Антонюк, в котором оскорбил женщин. Он назвал современных девушек меркантильными и, что они якобы сейчас думают только о деньгах, о красивой жизни, и ищут себе банкиров и "папиков". Поэтому ему жаль мужчин, от которых слишком много требуют.

Позже звезда сцены сказал, что не давал разрешения на публикацию этого интервью. Однако Антонюк поступила по-своему. Более того, после инцидента Иво Бобул подал в суд на блогершу из-за того, что она все-таки опубликовала видео с ним.

На вопрос о сексистском скандале с журналисткой артист отреагировал еще эмоциональнее, чем на вопрос о Вирастюке. Он раскритиковал Антонюк и назвал ее "дурой".

"Да пошла она на*рен! Очень много чести ей, чтобы я о ней вспоминал. Она просто дура! Я же не говорю, что она лесбиянка, это ее (дело - УНИАН). Понятно, что у нее совсем другое в голове", - с возмущением отметил певец.

Напомним, ранее Иво Бобул рассказал, что произошло с его недвижимостью в Крыму. До аннексии полуострова он был владельцем дома в Ялте. Кроме того, певец пожаловался на размер своей пенсии. Он выразил возмущение тем, что некоторые украинцы получают огромные выплаты, а он после более 20 лет на сцене оказался якобы недостойным большей пенсии.

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