Защитники десантировались с БТР.

Украинским военнослужащим удалось отбить одну из позиций на Покровском направлении, выбив оттуда российских оккупантов.

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко обнародовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. Отмечается, что молниеносную операцию удалось провести бойцам группы быстрого реагирования 4-го батальона 3-й бригады Нацгвардии "Спартан":

"Мастерство и профессионализм! Воины ворвались на территорию, которую контролировал враг, и отбили позицию. Бойцы десантировались с БТР, который впоследствии поддержал огнем слаженные действия пехоты".

Ситуация на фронте

Как известно, несмотря на заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что переговоры о прекращении войны идут неплохо, российская армия продолжает давить на фронте.

Видео дня

Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, особенно тяжелыми остаются Покровское, Новопавловское и Курское направления. За прошедшие сутки на фронте произошло 201 боевое столкновение.

Согласно докладу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского президенту, только за субботу, 3 мая, захватническая армия Российской Федерации осуществила более 200 штурмов.

В тот день аналитики DeepState сообщали о продвижении оккупантов у населенных пунктов Надиевка, Тарасовка, Богдановка, Андреевка и Шевченко.

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