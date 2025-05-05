Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп говорит, что пока не рассматривает применение военной силы против Канады, однако с Гренландией "что-то может произойти".

В интервью NBC News он сообщил, что обсудит с премьер-министром Канады Марком Карни свою мечту сделать страну 51-м американским штатом, однако не ожидает, что дело дойдет до применения военной силы. В то же время о Гренландии он этого сказать не может:

"Что-то может произойти с Гренландией, я буду честным. Нам это нужно для национальной и международной безопасности. Я не вижу этого с Канадой. Я просто не вижу этого".

По словам Трампа, Канада может стать "желанным штатом", а Северная Америка - "прекрасной" и без американо-канадской границы. "Когда я смотрю на это, без этой искусственной линии, которая была проведена линейкой много лет назад... Вы даже не представляете, какой прекрасной страной она была бы. Это было бы прекрасно", - добавил он.

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Территориальные посягательства Трампа

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