Кремль пропускает мимо ушей все риторические угрозы санкциями от Белого дома и продолжает свои усилия по уничтожению Украины.

Предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 мая свидетельствует не о готовности к миру, а наоборот о желании Путина не только захватить всю Украину, но и о намерении потом диктовать свою волю всей Европе. Об этом пишет The Independent в большой аналитической статье, посвященной ситуации в российско-украинской войне.

Автор публикации считает правильным решение Киева отвергнуть путинское парадное "перемирие", как "очередную попытку манипуляции". Он напоминает, что предыдущее "пасхальное перемирие" российская армия активно нарушала.

"Путин совсем не волнуется из-за недавних мини-угрозы Дональда Трампа усилить санкции и не обижен раздражением президента США из-за промедления России с прекращением огня, а наоборот, закрывает уши руками и продолжает делать все, что ему заблагорассудится", - пишет издание.

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Россия продолжает игнорировать настоящие мирные переговоры, потому что надеется оставить за собой всю захваченную территорию, когда война таки закончится тем или иным способом.

"Для достижения его целей может быть достаточно просто захватить части Украины, взять порты, захватить автомагистрали, захватить критически важную инфраструктуру - это действительно важно для выживания Украины как независимого государства. Этого может быть достаточно для достижения его целей - предотвратить их членство в НАТО или ЕС", - считает доктор Рэйчел Эллехуус, председатель Королевского института объединенных войск и бывшая сотрудница США в НАТО.

Однако это проблема не только самой Украины.

"У Путина есть вторичная цель, которую люди иногда не замечают, а именно - бросить вызов и подорвать НАТО и Европейский Союз. Он собирается проверить границы того, что мы называем статьей 5, которая является ощущением или обязательством, что нападение на одного союзника НАТО является нападением на всех них", - сказала Эллехуус.

Вместе с тем автор публикации призывает не списывать Украину со счетов, несмотря на истощенность украинского войска и отсутствие очевидного пути к победе. Он напоминает, что именно Украина сейчас является мировым лидером в самой современной военной технологии - беспилотниках.

The Independent подчеркивает, что российские потери на фронте являются огромными. И хотя Украина тоже несла потери, а мобилизационный и военно-промышленный потенциал России значительно больше, в конце концов, победителя в войне определяет контроль территории.

"По этому показателю ни одна из сторон не выигрывает и не проигрывает. Россия достигла незначительных тактических успехов в Украине за последний год, тогда как Украина изменила сам характер войны", - отмечает автор публикации.

Журналист приводит мнение американского генерала и главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе Кристофера Каволи, который указывает на постоянную деградацию качества российских сил и противоположный процесс в Силах обороны Украины.

"С украинской стороны ... мы видим армию, которая начала почти с холодного старта. Мы помогали им до войны, но не в тех масштабах, как после [начала] войны, и они очень, очень быстро развивались и эволюционировали", - сказал командующий НАТО.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, из-за острого дефицита бронетехники, потерянной в предыдущие годы, россияне все активнее применяют гражданский транспорт. В последнее время наибольшую угрозу для Сил обороны представляют маневренные подразделения врага на мотоциклах.

Также мы приводили прогноз командира бригады беспилотников "Птицы Мадьяра" Роберта "Мадьяра" Бровди. Он предупреждает, что уже в ближайшие месяцы поле боя станет полностью непроходимым для пехоты и техники из-за сплошного доминирования беспилотников.

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