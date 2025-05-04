Бюджет проекта нового самолета уже превышен на 335 миллионов долларов.

США разрабатывают преемника невероятного сверхзвукового самолета SR-71 Blackbird. Известно, что над сверхсекретным беспилотным самолетом SR-72 Darkstar работает Skunk Works, дочерняя компания Lockheed Martin.

Бывший сержант и уорент-офицер спецназа США, военный эксперт Стив Балестриери в своей колонке для 19FortyFive рассказал, станет ли SR-72 Darkstar прорывом для ВВС США. Он считает, что у нового самолета большой потенциал.

Что известно о SR-72 Darkstar

Эксперт отметил, что бюджет проекта нового самолета превышен на 335 миллионов долларов. Тем не менее SR-72 Darkstar становится все ближе к реальности.

Видео дня

SR-72 Darkstar придет на смену самому быстрому самолету-разведчику времен Холодной войны, подчеркнул Балестриери. По его словам, гиперзвуковая скорость самолета даст ВВС США возможность проникать сквозь оборону ближайших противников.

Эксперт добавил, что SR-72 Darkstar будет отличаться от других стелс-самолетов. Его огромная скорость сможет опережать системы обнаружения, а в отличие от SR-71, новый самолет будет способен наносить критические удары по вражеским целям и благополучно возвращаться на базу.

Балестриери уверен, что принятие SR-72 Darkstar на вооружение позволит США противостоять китайским достижениям в области радаров и гиперзвукового оружия. Благодаря этому Штаты сохранят превосходство в воздухе.

Сможет ли SR-72 Darkstar противостоять современным технологиям

Эксперт отметил, что Китай продолжает развивать технологию обнаружения стелс-самолетов. Более того, он считает, что Пекин уже достиг момента, когда американская приверженность стелсу может оказаться бесполезной в будущем конфликте.

Балестриери подчеркнул, что при помощи технологий с использованием искусственного интеллекта и квантовых радаров нового поколения Китай способен сделать стелс-самолеты полностью видимыми для своих зенитных систем задолго до того, как они достигнут радиуса действия потенциальных китайских целей.

Тем не менее SR-72 Darkstar не будет полагаться на стелс-технологии для того, чтобы избежать вражеского удара. Эксперт рассказал, что новый самолет сможет обойти все системы обнаружения при помощи чистой скорости.

Главные особенности SR-72 Darkstar

Новый американский самолет сможет развивать скорость, превышающую 6 Махов (около 7350 км/ч). Эксперт поделился, что этого удастся достичь благодаря двухрежимному гиперзвуковому прямоточному воздушно-реактивному двигателю.

Эксперт подсчитал, что теоретически SR-72 Darkstar сможет перелететь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес всего за 30 минут. Это гораздо быстрее SR-71 Blackbird.

Также новый самолет не требует дозаправки в полете. По словам эксперта, благодаря большой высоте полета его очень сложно уничтожить современным системам ПВО, таким как С-400 и С-500.

Балестриери отметил, что SR-72 Darkstar можно будет использовать как для разведки, наблюдения и рекогносцировки, так и для доставки гиперзвукового оружия. Также самолет может нести гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками.

Какие проблемы могут возникнуть у SR-72 Darkstar

Эксперт заявил, что экстремальное тепло, выделяемое на гиперзвуковых скоростях, представляет собой серьезную проблему для SR-72 Darkstar. Чтобы решить эту проблему, необходимо использовать инновационные материалы и технологии.

По словам Балестриери, нагрев внешних поверхностей самолета может достигать более +260 градусов Цельсия. Из этого возникает другая проблема - стелс-технология может быть нарушена из-за сильного нагрева.

Современные системы ПВО также совершенствуются. Эксперт считает, что это может затруднить проникновение SR-72 Darkstar в другие страны.

Эксперт отметил, что некоторые высокоскоростные ракеты, такие как британская Starstreak, могут развивать скорость до 3,5 Маха (около 4287 км/ч).

Существующие полезные нагрузки могут оказаться недостаточными для скоростей SR-72, что приведет к необходимости разработки нового гиперзвукового оружия, уверен эксперт. Это повысит стоимость самолета еще больше, чем ожидается.

Несмотря на возможные проблемы, эксперт считает, что SR-72 Darkstar является огромным шагом вперед по сравнению с SR-71 Blackbird. По его словам, новый самолет может стать одним из лучших в своем классе.

Китай мог "позаимствовать" конструкторские идеи у неудачного советского истребителя

Ранее в обозреватель 19FortyFive Айзек Сейтц предположил, что есть вероятность того, что китайцы скопировали некоторые наработки у СССР при проектировании своего истребителя-невидимки J-20. Несмотря на то, что проект МиГ 1.44 был отменен еще в 2000 году, в РФ поспешили указать на сходство между ним и J-20.

Chengdu J-20, также известный как Mighty Dragon - многоцелевой истребитель-невидимка 5-го поколения, разработанный для армии Китая.

Обозреватель отметил, что J-20 имеет смешанный фюзеляж и V-образный хвост для малозаметности и высокоскоростных характеристик. Его конструкция включает элементы из разных источников, некоторые имеют поразительное сходство с F-22.

Вас также могут заинтересовать новости: