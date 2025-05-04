Пока о масштабном стягивании войск речь не идет, но явная активность видна со спутников.

Россия начала усиливать свою военную инфраструктуру на границе с Финляндией, делая приготовления, похожие на те, что наблюдались в 2021 году у границ Украины. На российскую активность обратил внимание финский военный аналитик Эмиль Кастехельми.

Он отмечает, что ранее государство-агрессор провело важные организационные изменения в своей армии, воссоздав Ленинградский военный округ, упраздненный после распада СССР. Кроме того, две бригады, которые постоянно базируются возле Санкт-Петербурга, были преобразованы в дивизии.

Увеличение штатной численности войсковых формирований потянуло за собой расширение сопутствующей военной инфраструктуры, признаки чего уже заметны на спутниковых снимках.

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Так, в поселке Каменка, что недалеко от Выборга, появился палаточный городок, обнесенный земляным валом, что указывает на необходимость в расселении большого числа солдат, которые не вмещаются в имеющиеся казармы. А в районе Петрозаводска, т.е. на безопасном удалении от границы, но не очень далеко, проводится улучшение складов 44-го армейского корпуса. Аналогичные работы проводятся в пункте дислокации 80-й мотострелковой бригады в селе Алакуртти на юге Мурманской области.

Другие недавние изменения связаны, например, с появлением новых отдельных зданий или укреплений для учебных целей. Также появились новые окопы, что Кастехельми объясняет опытом войны в Украине, где такие укрепления оказались очень важны.

Также обозреватель заметил некоторые изменения на российских авиабазах вблизи Финляндии.

"В целом, в течение 2022-25 годов произошли ограниченные изменения в инфраструктуре военных баз вблизи Финляндии и Норвегии, но я ожидаю увидеть больше – если не этим летом, то следующим. Реформы начинаются на организационном уровне, а строительные проекты будут идти дальше", – резюмирует финский аналитик.

Российская угроза для Европы

Как писал УНИАН, в Европе опасаются, что российская агрессия не остановится на Украине. Если Путин не потерпит военное поражение сейчас, Россия попытается подчинить себе всю Европу – гибридными или военными методами.

Подтверждением этого является кампания подпольного террора – серии поджогов, взрывов и нападений, которые по заданию российских спецслужб устраивают по всей Европе "одноразовые" российские диверсанты.

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