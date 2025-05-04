Сообщается, что компания уже наняла тысячу сотрудников на производство.

Xiaomi давно вынашивала идею создать собственный процессор. Ранее компания уже предпринимала попытки выйти на рынок с чипами серии Surge, но масштабного успеха добиться не удалось. Теперь амбиции перешли в действия: у Xiaomi появился отдельный проект под названием Xring, цель которого - выпустить полноценный кастомный чип.

Как сообщает инсайдер Jukanlosreve, над Xring работает команда из тысячи человек, которую возглавляет бывший старший директор Qualcomm. Важно: Xring отделён от Xiaomi юридически, то есть формально это независимая структура. Так компания хочет снизить риск нарваться на санкции со стороны США, как это произошло в своё время с Huawei.

Прототип чипа Xring был замечен в марте, и, по сообщениям инсайдеров, он почти не отличается от финальной версии. Разработка продвинулась настолько, что продукт уже имеет рабочую реализацию. Также упоминается, что в мае может состояться официальный анонс.

Видео дня

Ещё один важный момент: Xring якобы уже достиг стадии tape-out на 3-нм техпроцессе. Это значит, что архитектура готова и отправлена на производство. Учитывая, что доступ к таким техпроцессам есть только у ограниченного круга подрядчиков (например, TSMC), ситуация вызывает интерес и в контексте глобального технологического противостояния.

Ранее мы рассказывали, что Xiaomi работает над собственной операционной системой HyperOS, опасаясь санкций США, которые могут отрезать их от Google и Android.

Вас также могут заинтересовать новости: