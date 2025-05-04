Экс-глава МИД Украины считает, что США уверены в том, что признание Крыма российским может смягчить позицию Москвы по переговорам.

США могут признать Крым российским, чтобы попытаться смягчить позицию Москвы по переговорам о мире. Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию "Радио Свобода".

В частности, он ответил на вопрос о том, почему США могут захотеть признать Крым российским.

"Потому что Россия на всех участках, где могла, везде постоянно забрасывает. Через персональные связи Уиткофф, Шмиткофф, не знаю, кто угодно, Маск и все остальные эти супермодели российские, которые почему-то стали женами там престарелых этих конгрессменов, и так далее. Все уровни, которые только можно использовать, они всегда объясняют: "Слушайте, ну при чем тут вообще? Хрущев этнический украинец, подарил в 54-м году Украине какой-то там Крым. Он всегда был наш"", - сказал Пристайко.

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Чрезвычайный и полномочный посол Украины отметил, что США уверены в том, что признание Крыма российским может смягчить позицию РФ по переговорам. Тем не менее он считает, что это не слишком важно для международных отношений.

"Я больше скажу, немногое означает, что Соединенные Штаты признают Крым российским. На самом деле для международных отношений это не так много значит. Ну, начнет "айфон" признавать, что вы находитесь на территории России, когда вы запускаете какое-то приложение в Крыму", - подчеркнул Пристайко.

Также он ответил на вопрос о том, будет ли остальной мир бездействовать, если США признают незаконную аннекию Крыма Россией.

"Это опасность создания прецедента, по которому все остальные тоже позволят себе вольности. Это разбивает консенсус, который создался вокруг Крыма", - уверен Пристайко.

Путин сделал циничное заявление о захвате Крыма

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что вторжение в Крым и захват украинского полуострова якобы был "вынужденной мерой" со стороны Москвы. По его словам, в 2014 году Россия "приняла решение о поддержке крымчан и севастопольцев".

Путин также в очередной раз пожаловался на то, что Москве приходиться противостоять Западу. Он отметил, что "так исторически сложилось".

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