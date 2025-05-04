Из-за падения дерева пострадала женщина.

В воскресенье, 4 апреля, Прикарпатье накрыла ненастная погода, которая сопровождалась грозовыми дождями, сильными порывами ветра и градом. Информацию об этом подтвердили в Главном управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"Прикарпатские спасатели ликвидируют последствия непогоды. Сегодня во второй половине дня на территории Рогатинской территориальной общины наблюдалось усложнение погодных условий, а именно грозовые дожди с порывами ветра", - сообщили спасатели.

По данным ГСЧС, на трассе "Мукачево – Львов", возле села Бабухов, повалено около 20 деревьев. Из-за этого движение по дороге было частично заблокировано.

"Одно из деревьев упало на легковой автомобиль и травмировало женщину, которая до прибытия пожарно-спасательных подразделений была передана работникам экстренной медицинской помощи", - отметили спасатели.

Сотрудники ГСЧС совместно с мобильно оперативной группой Ивано-Франковского районного управления расчищают проезжую часть.

"Помимо этого, поступили сообщения о подтоплении частных приусадебных участков в селах Вербиловцы и Лучинцы. Информация уточняется, соответствующие органы местного самоуправления информированы. Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности во время усложнения погодных условий и внимательно следить за прогнозами синоптиков", - подытожили в ГСЧС.

В то же время в Главном управлении ГСЧС Закарпатской области предупредили, что аналогичные погодные условия ожидаются во второй половине дня 4 мая и ночью 5 мая.

"Во время грозы местами значительные дожди (15-29 мм в 12 ч и менее), в отдельных пунктах сильные (30-49 в 12 часов и менее) с градом. Кое-где шквалистое усиление ветра 15-24 м/с. (и уровень опасности, желтый)", - сообщили спасатели.

Какой будет погода в начале недели

Как писал УНИАН, в понедельник, 4 мая, в Украине значительно посвежеет и снизится температура. По словам синоптика Натальи Диденко, на следующей неделе летних температур можно не ожидать, лишь на юго-востоке до среды еще задержится тепло.

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