Минобороны РФ отрапортовало о нанесении авиаударов по 72 объектам террористов в Сирии

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в эфире одного из российских телеканалов, сообщает ТАСС.

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"За прошедшие сутки экипажи самолетов Су-34, Су-24, Су-25СМ совершили 53 боевых вылета по 72 объектам террористов в провинциях Хама, Идлиб, Латакия, Дамаск, Алеппо и Дейр-эз-Зор", - сказал он.

Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.