По словам аналитика, эти танки не являются эффективными на современном поле боя.

Российский танк Т-72, который был опорой времен холодной войны, понес огромные потери в Украине. По оценкам, было уничтожено более 1200 единиц за время боевых действий в стране. Как оказалось, его устаревшая конструкция очень уязвима для современных противотанковых ракет, таких как Javelin и дешевых беспилотников FPV. Об этом пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд для издания 19fortyfive.

"Критические недостатки, в том числе тонкая броня и плохо защищенное хранилище боеприпасов, подверженное разрушительным "опрокидываниям башни", превратили его в "дымящуюся руину" для многих экипажей", - отметил эксперт.

По словам Иствуда, несмотря на модернизации, такие как Т-72Б3М, а также изъятие старых моделей из состава, ограниченная мобильность и провал российской тактики массированных штурмов делают эти танки неэффективными на современном поле боя.

Видео дня

Неудачный опыт использования российских танков Т-72 на войне в Украине

Ранее Россия считала, что сможет использовать этот танк в больших количествах не только для того, чтобы заменить более новые танки, но и для того, чтобы победить украинцев в лобовых атаках, пишет военный аналитик.

"Россия считала, что поскольку бронемашина проста в управлении, она может позволить большему количеству солдат научиться управлять ею. Это оказалось глупой затеей, поскольку многие российские военнослужащие преждевременно погибли в дымящихся корпусах Т-72", - подчеркнул бывший офицер армии США.

Какие еще страны используют Т-72?

Т-72 уже почти 50 лет, однако многие страны используют его, ведь он является, скорее всего, самым популярным танком в мире. По словам Иствуда, за эти годы их было выпущено 25 тысяч единиц. Также они могут производиться и в других странах.

"Около 35 различных армий используют Т-72. Индия имеет более 1 000 моделей. Они называют свой вариант Т-72 "Ajeya"", - добавил эксперт.

Как БпЛА и противотанковые ракеты заставили Т-72 отступить?

В то же время эти танки оказались устаревшей техникой, ведь они легко поддаются противотанковым ракетам и беспилотникам.

"Особенно смертоносными против Т-72 являются беспилотники FPV (First-person View - вид от первого лица). 13 апреля украинская армия уничтожила танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Для уничтожения Т-72 батальон беспилотных летательных аппаратов "Хищники высот" применил беспилотник-бомбардировщик "Немезида"", - напомнил аналитик.

Роль Javelin в уничтожении Т-72

По словам Иствуда, Javelin может быть самой большой слабостью таких танков, особенно верхней части их башен. Отмечается, что система "выстрелил и забыл", которой может управлять один солдат, используется для запуска ракет на высоту над танком.

"Затем точно управляемая 5-дюймовая (12-сантиметровая - УНИАН) кумулятивная боеголовка падает вниз и попадает в верхнюю часть танка. Т-72 не имеет защиты от этой системы. Россияне пытались установить "клетки" для защиты машины, но эта практика оказалась неэффективной", - рассказал бывший офицер армии США.

Вывод относительно результативности танков Т-72

Аналитик подчеркнул, что российские генералы всегда рассчитывали на тактику советских времен, но Украина разрушила ее.

"Теперь перед Россией стоит выбор: продолжать перебрасывать танк на передовую, стирая пыль со старых моделей на складах и испытывая молниеносные атаки, или отправить Т-72 в тыл и держать его в резерве для экономной ротации в бою. Но украинцы готовы со своими FPV-дронами, которые являются плавающими убийцами танков. Джавелины и другие противотанковые ракеты также разработаны специально для Т-72", - подытожил Иствуд.

В то же время другие страны видят, что теперь их Т-72 могут быть устаревшими, ведь вынесли уроки из российско-украинской войны. Также нужно придумать, как эти танки могут противодействовать беспилотникам на фронте, ведь Т-72 может стать самой большой проблемой на фронте для российских бронетанковых войск, добавил эксперт.

Другие интересные материалы об оружии РФ

Ранее эксперт разнес вдребезги российский МиГ-41. По его словам, этот самолет является недостижимой фантазией и плодом российской пропаганды. Также специалист считает, что это самолет, которого нет и никогда не будет.

Кроме того, стало известно, что в России спустили на воду новый военный корабль. Речь идет о судне "Полярный", который стал десятым морским тральщиком проекта 12700. Первый такой корабль - "Александр Обухов" - передали российскому флоту в 2016 году.

Вас также могут заинтересовать новости: