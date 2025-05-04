Военный предупредил, какая опасность может подстерегать европейские страны со стороны РФ и Беларуси.

Европа должна напрячься из-за военных учений россиян в Беларуси и непрерывных перемещений войск, ведь это угроза не только для Украины.

Такое мнение высказал в эфире Украинского Радио председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Я сразу нашим европейским партнерам советовал бы достойно напрячься", - сказал он.

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Тимочко добавил, что Украина достаточно сильно по белорусской линии фронта выстроила фортификации, и там есть войска, которые имеют боевой опыт. Кроме того, по словам военного, у белорусов нет желания "переть, как мясо, чтобы расчистить дорогу российским войскам".

По сравнению с этим, у страны НАТО все далеко не в таком подготовленном состоянии и линии обороны у них выстроены не настолько хорошо.

"А мы знаем, что Россия давно угрожает и высылает претензии в сторону Сувальского перевала", - напомнил Тимочко.

Он добавил, что нет гарантии, что завтра еще одна союзная для РФ страна, "я имею в виду Северную Корею, не попытается ударить в какую-то европейскую страну с территории Беларуси".

"Здесь стоит тоже рассматривать такие серьезные стратегические вещи: если Северная Корея признала себя воюющей стороной..., то Беларусь начинает терять значение для Путина, как... территория для переговоров с западным миром", - сказал Тимочко.

Он рассказал, что у кремлевского диктатора был "расчет под какую-то украинскую капитуляцию, прикрыв ее Минском-5, 6 или 10", но сейчас Беларусь рассматривается Путиным, как потенциальный плацдарм.

"Все понимают, что переговорные процессы ушли в совершенно другие страны с Украиной и с третьими государствами. И Беларусь отнюдь не может сейчас выступать ни гарантом, ни третьей страной, или надеяться стать третьей страной для каких-то переговоров. Поэтому, когда мы говорим об учениях российских войск в Беларуси, то должны рассматривать не только вероятное наступление на украинские позиции, но и претензии России и союзных ей стран на территории государств Балтии или Польши. И всегда Путин сможет, как это он любит, играть в игру: "это не мы, это там какие-то "воспитанные человечки" наступают на Европу"", - предупредил военный.

Война в Украине: новости

Воздушные силы разгромили командный пункт россиян под Бахмутом. Теперь существенно снижена способность оккупационных войск РФ осуществлять управление на Покровском направлении.

"Подтверждено, что Воздушные силы ВСУ на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, временно оккупированная территория Донецкой области", - детализировал Генштаб.

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