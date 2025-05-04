Такая система подтвердила эффективную работу против современных угроз.

В конце апреля американская компания Northrop Grumman заявила об успешном завершении летных испытаний своей новой системы радиоэлектронной борьбы IVEWS, которую тестировали на многофункциональных истребителях F-16. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Defense Express.

Отмечается, что теперь компания готова производить и разворачивать такие системы вместе с воздушными силами США.

Также в Northrop Grumman добавляют, что система РЭБ IVEWS подтвердила эффективную работу против современных угроз.

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Кроме того, известно, что в течение тестирований система работала против "высокоточных моделей сложных современных радиочастотных угроз в эксплуатационных условиях", а также смогла найти и противодействовать всему спектру угроз и обеспечила полную защиту. В то же время была продемонстрирована и совместимость с радарами AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR).

В то же время работу новой системы РЭБ прокомментировал заместитель начальника отдела программ F-16 ВС США подполковник Кристофер Б. Джеймс. По его словам, эта система показала "замечательные результаты". Он добавил, что во время первого полета систему тестировали сразу на двух самолетах.

Также в компании рассказали о семимесячных испытаниях IVEWS, которые проходили в условиях, приближенных к боевым. Отмечается, что тестирование проходили на двух авиабазах, участниками которых были истребители F-16 Block 50. Эти самолеты совершили более 70 вылетов, среди которых были сценарии "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и смешанные угрозы.

В Northrop Grumman добавили, что новый комплекс РЭБ Viper AN/ALQ-257 (IVEWS) для истребителей F-16 позволяет быть самолетам "на уровне пятого поколения", поэтому эта система уже фактически доступна без ограничений на экспорт.

Кроме того, важным фактором является то, что новая система РЭБ может защищать самолет, не создавая помех для бортового радара AN/APG-83 SABR AESA.

Истребители F-16 - последние новости

Как писал УНИАН, ранее госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для F-16 и услуг по обучению пилотов. Известно, что среди основных подрядчиков - Lockheed Martin Aeronautic, BAE Systems и AAR Corporation.

Также издание The War Zone сообщало, что США отправили в Украину списанные истребители F-16. Такие самолеты можно использовать как доноры запчастей, ведь им не хватает критически важных компонентов для полноценного использования.

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