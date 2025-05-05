По словам Трампа, только от России зависит, введут ли США новые санкции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против России, если Кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению. Такое заявление американский лидер сделал в интервью NBC News.

В частности, у Трампа спросили, подпишет ли он документ о новых санкциях против РФ, если США выйдут из переговоров. Он ответил, что все зависит от действий Москвы.

"Ну, это зависит от того, будет ли Россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению. Мы думаем, что мы довольно близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег", - сказал президент США.

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Трамп отметил, что США и Европа тратят деньги, чтобы помочь завершить войну в Украине. Он заверил, что для европейских стран этот вопрос еще более важнее, чем для Вашингтона.

Кроме того, Трамп в очередной раз набросился с обвинениями на экс-президента США Джо Байдена.

"Байден ничего не контролировал. Он просто отправлял туда деньги, никто не имел ни малейшего представления о том, что происходит, почему они это делают, почему они это отправляют. И это были огромные суммы денег", - заявил президент США.

США подготовили новые санкций против России, чтобы надавить на Москву

Ранее Reuters писало, что власти США подготовили новые санкций против России в банковской и энергетической сферах, чтобы надавить на Москву в вопросе урегулирования войны в Украине. Отмечается, что целями санкций являются государственный российский энергетический гигант "Газпром" и крупные предприятия, занимающиеся природными ресурсами и банковским сектором.

Агентство отмечает, что одобрение Трампом новых санкций, которое последует за подписанием в среду соглашения между США и Украиной о поставках полезных ископаемых, которое он активно продвигал как часть своих мирных усилий, может означать ужесточение его позиции по отношению к Кремлю.

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