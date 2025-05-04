Для Украины это соглашение - это "очевидно вынужденный шаг", но это возможность "заякорить Трампа".

Соглашение о полезных ископаемых является вынужденным шагом для Украины, однако это победа для президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом в эфире Radio NV сказал Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах.

"Поскольку теперь он может выйти к своему фан-клубу и сказать: "Видите, когда мне нужно кому-то оказывать помощь, - она возвращается. И вы больше не тратите доллары своих налогов на что-то. Я всегда сделаю так, чтобы они возвращались именно к вам", - сказал Климкин.

Он добавил, что среди сторонников Трампа более 80% выступают против любой помощи. То есть Трамп "точно победил".

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"В отношении нас - это очевидно вынужденный шаг. Но это возможность заякорить Трампа", - отметил экс-министр.

По его словам, соглашение будет реализовываться в соответствии с политическими решениями и характером отношений между нами, американцами и европейцами. Кроме того, это соглашение без дополнительных документов не работает.

"Нужно сказать, что у Трампа есть победа, и мы ему помогли - получить эту победу. Поскольку эта победа не только политическая... Но это победа для его видения суверенного инвестиционного фонда, который он очень хочет создать для Штатов", - сказал Климкин.

Он добавил, что это одна из "игрушек" Трампа, и они сейчас "завершают различные концепции этого фонда, которые конкурируют".

"И на самом деле наше соглашение может стать пионерским. Не в советском смысле, а в позитивном, в американском смысле пионерским для такого фонда. Поэтому мы не подарили Трампу эту победу, но мы дали ему эту победу. И это на самом деле, я считаю, неплохо", - отметил дипломат.

Климкин добавил, что говорить о том, что мы выиграем, и что проиграем, - это "не вопрос сегодняшнего дня". "Поскольку ставки заключаются в том, что мы будем продолжать получать американскую помощь, в том числе, военную, через именно эти механизмы. И это важная история для нас", - сказал он.

На уточнение о том, увеличила ли Украина свои шансы, что Трамп будет давать или продавать нам оружие, бывший министр отметил, что "по меньшей мере - будет продавать".

"И не только из-за этого соглашения. Поскольку Трамп всегда может сказать: "Вот это мы продадим, а это пойдет в счет каких-то инвестиций в Украину, а это пойдет в счет каких-то других инвестиций". И так далее... Но теперь, если его спросят: "А как же с Украиной? А почему мы тратим доллары из наших заработанных налогов именно где-то в Европе?", он скажет: "Нет, вы не тратите. Они возвращаются. Причем возвращаются больше, чем, собственно, мы вкладываем в Украину", - сказал Климкин.

Так, добавил он, у Трампа теперь есть "бетонный аргумент", ведь это история о взаимной выгоде, и именно так он политически будет представлять это.

"И тот, кто дал Трампу эту победу, то есть, собственно, мы, таким образом, поставили важный для себя гвоздь в отношениях с американцами. И именно так нужно рассматривать это соглашение", - отметил эксперт.

Соглашение о недрах с США

Как сообщал УНИАН, 30 апреля правительства Украины и США подписали межгосударственное соглашение о совместных инвестициях в восстановление Украины после войны.

Соглашение предусматривает создание совместного фонда, который будет наполняться по принципу 50/50. Украина вносит свою долю за счет доходов от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. США могут вносить свою долю путем поставки Украине военной помощи или каким-то другим способом, который четко в соглашении не прописан.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что депутатов, которые не проголосуют за ратификацию ресурсного соглашения с США, стоит лишить американских виз. Он отметил, что в подписанной правительством версии соглашения отсутствуют пункты, которые бы противоречили Конституции, а условия в целом выгодны для обоих государств.

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