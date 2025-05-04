В этом году один из самых успешных инвесторов мира уходит на пенсию.

Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет анонсировал свою отставку с должности главного исполнительного директора холдинговой компании Berkshire Hathaway. Баффет - один из самых известных и успешных инвесторов нашего времени. Так что это хороший повод вспомнить, какие свои инвестиции сам он называл самыми удачными, а какие - самыми неудачными.

Перечень таких инвестиций приводит Associated Press. Итак вот наиболее удачные сделки Баффета:

Покупка страховых компаний National Indemnity и National Fire & Marine в конце 1960-х. Прибыли именно этих компаний обеспечили Баффету необходимый капитал для многих его дальнейших инвестиций.

Покупка пакетов акций American Express, Coca-Cola Co. и Bank of America во времена, когда компании имели проблемы из-за скандалов или рыночных условий. Со временем эти акции значительно выросли в цене, и сегодня этот пакет оценивается в более чем 100 миллиардов долларов, не говоря уже обо всех дивидендах, которые он получил в течение многих лет.

Apple. Баффет долго избегал инвестиций в технологические компании, потому что не понимал этот сектор экономики. Но в 2016 году он таки решился приобрести акции Apple, поскольку увидел чрезвычайную лояльность клиентов этого бренда. Сегодня этот пакет акций стоит более 174 миллиардов долларов.

BYD. В 2008 году Баффет прислушался к советам и инвестировал 232 миллиона долларов в китайского производителя электромобилей. Стоимость этой доли выросла до более 9 миллиардов долларов, прежде чем Баффетт начал ее продавать. Сегодня стоимость акций, которые до сих пор остаются у Баффета, стоят около 1,8 миллиарда долларов.

Что же касается крупнейших инвестиционных неудач Баффета, то вот они:

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Berkshire Hathaway. В 1960-х годах это была группа текстильных фабрик, которая впоследствии дала название всей инвестиционной империи Баффета. Однако сами эти фабрики оказались плохим активом, который годами генерировал только убытки, пока Баффетт не закрыл фабрики, оставив однако саму компанию, которой они принадлежали.

Фабрика обуви Dexter Shoe Co. Баффетт называл ее покупку в 1993 году за 433 миллиона долларов своей самой большой ошибкой в карьере. Из-за неконкурентоспособности на рынке фабрика просто обанкротилась, принеся инвестору лишь убытки.

Упущенные возможности. Баффет часто называл своими большими ошибками те инвестиции и сделки, которые не были заключены. Например, он упустил миллиарды потенциальных прибылей от покупки акций Amazon, Google и Microsoft на раннем этапе.

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