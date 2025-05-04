Бруклин Бекхэм также не поздравил отца с днем рождения в соцсетях.

Старший сын бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории – Бруклин Бекхэм не пришел на день рождения отца. Звездный полузащитник праздновал 50-летие.

Как пишет Daily Mail, Бруклин не общается с семьей, а его избранница Никола Пельтц, похоже, находится в центре вражды. 26-летний сын Бекхэма и его 30-летняя жена не были на ужине по случаю юбилея Дэвида, а также не присоединились к семье, когда та улетела во Францию. На семейную вечеринку в поместье Бекхэмов супруги также не пришли.

"То, что их старший сын, владелец бренда острого соуса Cloud23, не появился на вечеринке, пожалуй, еще больше удивляет, ведь Бруклин и Никола находятся в Лондоне с прошлой недели, прилетев сюда из своего дома в Лос-Анджелесе. Они были приглашены на все три вечеринки, и до последних часов семья надеялась, что они будут присутствовать на каждой из них. Но, по словам одного из источников, "каждый раз Бруклин оставлял своих родителей в подвешенном состоянии", – пишет ресурс.

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Утверждается, что Бруклин Бекхэм также не поздравил отца с днем рождения в соцсетях, как и не посылал поздравления матери, когда ей исполнился 51 год.

Всего за год Бруклин и Никола пропустили уже более 10 семейных собраний.

Добавим, что Бруклин Бекхэм сделал предложение Николе Пельтц в 2020 году. Пара поженилась в апреле 2022 года. Кстати, отец Пельтц вместо подарков предлагал гостям делать пожертвование в поддержку украинцев, пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее мы рассказывали о том, что Виктория Бекхэм отказалась от выступления с коллегами по группе Spice Girls. Звезды воссоединятся в честь 30-летия с момента выхода их первой песни. Из-за юбилея Мелани Браун, Джерри Галливелл, Эмма Бантон и Мелани Чисголм решили отправиться в тур.

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