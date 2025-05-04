Другие участницы коллектива пытались уговорить звезду выступить с ними, но это не помогло.

Уже в следующем году исполнится ровно 30 лет с момента выхода первого трека знаменитой британской поп-группы Spice Girls. Речь идет о композиции "Wannabe", которая в свое время принесла коллективу мировую известность.

По случаю большого юбилея участницы группы Мелани Браун, Джерри Галливелл, Эмма Бантон и Мелани Чисголм решили воссоединиться на сцене и отправиться в тур. Они предложили британскому дизайнеру и экс-участнице коллектива Виктории Бекхэм присоединиться к ним, но получили отказ.

Как пишет издание Daily Mail, певицы долгое время пытались уговорить экс-коллегу на совместное выступление с ними, правда, это не помогло и знаменитость твердо стоит на своем решение. Инсайдер говорит, что с артистками начал работать бывший менеджер группы Саймон Фуллер, а у Бекхэмов напряженные отношения с ним.

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В 2018 году супруги разорвали контракты с компанией менеджера Simon's XIX Entertainment. Поэтому, вероятно, именно это стало основной причиной отказа основательницы одноименного бренда одежды.

"Тот факт, что Spice Girls снова работают с Фуллером, указывает на отсутствие какого-либо шанса на то, что Виктория вообще будет участвовать в проекте. Для меня довольно странно, что они (участницы Spice Girls - УНИАН) годами умоляли Викторию Бекхэм присоединиться к ним, а как только начали сотрудничать с Фуллером, даже не подходят к ней. Возможно, они думали, что в этом нет смысла, поскольку между Бекхэмами и Фуллером больше нет отношений", - говорится в издании.

Другой информатор указывает, что ранее участницы легендарной группы, когда размышляли о воссоединении, даже не задумывались о повторном сотрудничестве с Фуллером. Приближенное к исполнительницам лицо рассказало, что они считали менеджера "оторванным от реальности", и ему не удастся помочь им возродить былую славу. Однако, как сейчас стало известно, певицы изменили свое мнение, потому что не смогли найти другого менеджера.

Отметим, что в последний раз Spice Girls выступали на сцене в полном составе еще в далеком 2012 году. Тогда они исполнили свои хиты на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

Напомним, ранее журнал Harper's Bazaar выбрал женщину 2024 года. Ею стала Виктория Бекхэм. Издание отметило успех этой знаменитости в фэшн-индустрии. Она стала обладательницей титула "Женщина года-2024" как предпринимательница. Она достигла немалых успехов со своим брендом дизайнерской одежды, а также с авторской линейкой косметических средств и духов.

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