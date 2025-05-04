В то же время источники издания не уточнили, согласовал ли эту поставку президент США Дональд Трамп.

Украина получит модернизированную систему противовоздушной обороны Patriot, которая ранее базировалась в Израиле. Также ведутся переговоры с союзниками о возможной передаче еще одной установки из Германии или Греции, пишет The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших американских чиновников.

Чиновники, пожелавшие сохранить анонимность в связи с чувствительностью темы, не прокомментировали, поддерживает ли президент Дональд Трамп передачу этих систем, или было ли решение принято еще при администрации Байдена.

Представитель Совета нацбезопасности США Джеймс Хьюитт отметил: "Президент Трамп четко заявил: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились".

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Министерство обороны США сообщило, что "продолжает поставлять Украине оборудование из ранее утвержденных" пакетов, имея в виду вооружение из имеющихся запасов и новые закупки.

Новая партия вооружения поступает в Украину в период, когда Россия усилила ракетные обстрелы, в частности нападение на Киев 24 апреля, которое стало самым кровавым за последний год.

В прошлом году Украина просила о предоставлении семи систем Patriot. По состоянию на сейчас у страны есть восемь, но только шесть находятся в рабочем состоянии. Еще две модернизируются. После доставки новых систем из Израиля и потенциально из Европы, Украина получит десять Patriot, что укрепит защиту столицы.

В ответ на нарастание боевых действий со стороны России, тон заявлений Трампа стал более мягким в сторону Украины.

США обязаны одобрять любые поставки Patriot в Украину, даже через другие страны. Из-за дефицита этих систем и их важности для защиты союзников и баз США, каждая передача является предметом стратегического анализа.

Несмотря на то, что Украина все еще получает вооружение по предварительным договоренностям администрации Байдена, ожидается, что эти поставки прекратятся до конца лета.

Создание одной системы Patriot стоит не менее 1 миллиарда долларов, а для ее обслуживания требуется около 90 военнослужащих.

Согласно данным Международного института стратегических исследований в Лондоне, в мире функционирует примерно 186 систем Patriot. США владеют третью часть из них и уже передали немало за границу для защиты партнеров. Европейские страны имеют около 40 таких установок, из которых восемь уже находятся в Украине.

Система из Израиля, которая сейчас модернизируется для передачи Украине, является старой моделью, но, как ожидается, будет поставлена уже этим летом. По данным аналитиков, Германия и Греция вместе имеют около 15 Patriot.

Проблемы с Patriot в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина так и не получила системы Patriot, о поставке которых было договорено на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.

Президент отметил, что для получения таких систем Украина готова на любой формат. Он добавил, что в этой ситуации вопрос не в деньгах, ведь некоторые европейские партнеры готовы помогать Украине финансово для получения систем Patriot.

Впоследствии президент заявил, что Украина везде ищет зенитные ракетные системы Patriot и ведет отдельные разговоры со странами, которые их имеют.

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