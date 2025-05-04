Советник президента США считает, что Великобритания и ЕС должны быть очень бдительными в отношении своих экономик.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговли Питер Наварро заявил, что Великобритания является "послушной служанкой коммунистического Китая", из которой Пекин может высосать всю ее "кровь". Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

По его словам, правительство Британии должно противостоять "подаркам с натянутой веревкой" со стороны Китая и избегать превращения в "свалку" для товаров, которые Китай больше не может продавать в США.

Наварро считает, что эта интервенция может осложнить торговые переговоры между Британией и США.

Видео дня

"Если китайский вампир не может высосать американскую кровь, он высосет кровь Великобритании и ЕС. Это очень опасное время для мировых экономик с точки зрения влияния Китая", - подчеркнул советник Трампа.

В The Telegraph добавили, что как и многие в администрации Трампа, Наварро настороженно относится к китайским инвестициям в британскую недвижимость и инфраструктуру, а также к их власти на британских денежных рынках.

"И давайте посмотрим правде в глаза, Великобритания была слишком покладистым слугой Коммунистической партии Китая из-за обременительных подарков, которые Китай дарит как способ распространения своей "мягкой силы"", - отметил политик.

В то же время Наварро добавил, что переговоры между США и Великобританией продвигаются.

"Мы движемся во времени Трампа, то есть как можно скорее", - заверил он.

Известно, что поставки китайских товаров в США резко сократились после того, как Белый дом ввел 145% пошлины на некоторые товары, из-за чего Пекин начал искать другие рынки сбыта.

"Пока США пытаются добиться справедливости от крупнейшего мошенника, Великобритания и ЕС должны быть очень бдительными, чтобы не превратиться в свалки для товаров, которые Китай в противном случае продавал бы Америке", - отметил Наварро.

Торговая война между США и Китаем - последние новости

Ранее в Министерстве торговли Китая заявили, что готовы к переговорам с США по пошлинам. В ведомстве отметили, что США недавно направили сообщение Китаю через соответствующие стороны, надеясь начать переговоры с Китаем.

Также сообщалось, что в Китае придумали, как обойти огромные по шлины Трампа с помощью Индии. Из-за того, что экспортные товары из Индии облагаются налогом в размере 10%, китайским компаниям гораздо выгоднее обращаться именно к индийским экспортерам.

Вас также могут заинтересовать новости: