Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговли Питер Наварро заявил, что Великобритания является "послушной служанкой коммунистического Китая", из которой Пекин может высосать всю ее "кровь". Об этом он сказал в интервью The Telegraph.
По его словам, правительство Британии должно противостоять "подаркам с натянутой веревкой" со стороны Китая и избегать превращения в "свалку" для товаров, которые Китай больше не может продавать в США.
Наварро считает, что эта интервенция может осложнить торговые переговоры между Британией и США.
"Если китайский вампир не может высосать американскую кровь, он высосет кровь Великобритании и ЕС. Это очень опасное время для мировых экономик с точки зрения влияния Китая", - подчеркнул советник Трампа.
В The Telegraph добавили, что как и многие в администрации Трампа, Наварро настороженно относится к китайским инвестициям в британскую недвижимость и инфраструктуру, а также к их власти на британских денежных рынках.
"И давайте посмотрим правде в глаза, Великобритания была слишком покладистым слугой Коммунистической партии Китая из-за обременительных подарков, которые Китай дарит как способ распространения своей "мягкой силы"", - отметил политик.
В то же время Наварро добавил, что переговоры между США и Великобританией продвигаются.
"Мы движемся во времени Трампа, то есть как можно скорее", - заверил он.
Известно, что поставки китайских товаров в США резко сократились после того, как Белый дом ввел 145% пошлины на некоторые товары, из-за чего Пекин начал искать другие рынки сбыта.
"Пока США пытаются добиться справедливости от крупнейшего мошенника, Великобритания и ЕС должны быть очень бдительными, чтобы не превратиться в свалки для товаров, которые Китай в противном случае продавал бы Америке", - отметил Наварро.
Торговая война между США и Китаем - последние новости
Ранее в Министерстве торговли Китая заявили, что готовы к переговорам с США по пошлинам. В ведомстве отметили, что США недавно направили сообщение Китаю через соответствующие стороны, надеясь начать переговоры с Китаем.
Также сообщалось, что в Китае придумали, как обойти огромные по шлины Трампа с помощью Индии. Из-за того, что экспортные товары из Индии облагаются налогом в размере 10%, китайским компаниям гораздо выгоднее обращаться именно к индийским экспортерам.