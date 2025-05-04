Украинские военные начали уничтожать вражеские воздушные цели при помощи дронов "не от широких возможностей".

Сбитие двух российских многоцелевых истребителей Су-30 при помощи украинских беспилотных катеров Magura-7 было сложной операцией. Об этом капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук в комментарии "Украинскому радио".

"Рашисты могут говорить все, что хотят, но знать и уметь - это две большие разницы. Если о такой тактике россияне знали, а применить ее не могли, то простите. А мы смогли. Это меня очень обрадовало, ведь это серьезный прорыв", - сказал он.

По словам Лакийчука, украинские военные начали уничтожать вражеские воздушные цели при помощи дронов "не от широких возможностей".

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"По большому счету, морской ударный дрон - это очень эффективное оружие, но очень легкая цель в море. Когда им идти 300-500 км к своей цели, это не мощное оружие, а просто челноки, следующие через все море. И кто-нибудь, кто их выловит и обнаружит, может их уничтожить", - объяснил Лакийчук.

Эксперт добавил, что у таких дронов, как правило, ранее не было средств самозащиты, потому россияне, пойдя легким путем, вылавливали их с воздуха, используя вертолеты или древние Б-12.

"А вот когда на первой украинской дроне появилась пусковая установка, сам факт появления пусковой установки, то вертолетчик думает уже не как ему поближе подлететь, а о том, что ракета может и в него полететь, и нужно держать дистанцию", - сказал он.

Лакийчук подчеркнул, что в этот раз ракета не просто долетела, а еще и уничтожила воздушную цель. Он пояснил, что по вертолету попасть из ПЗРК - это очень сложная операция.

"А если у тебя зенитно-ракетный комплекс стоит на безэкипажной платформе, которой ты управляешь дистанционно, и управлять ЗРК - это высший пилотаж. А в самолет - так это вообще. Если вертолет, тот же Б-12, это тихоходная, относительно медленная цель, к которой можно легко прицелиться, то истребитель Су-30 - это малоразмерная, с малым профилем, скоростная цель. Не каждый истребитель можно сбить на поле боя", - подытожил он.

Сбитие Су-30 с помощью Magura - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 3 мая украинский морской дрон сбил российский истребитель Су-30 над Черным морем. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что "исторический удар" осуществлен при помощи ракетой беспилотной морской платформы Magura.

В воскресенье глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов раскрыл новые детали операции. По его словам, истребители были сбиты ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.

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