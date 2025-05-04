Зеленский отметил, что Украина рассчитывает получить 3 миллиона снарядов до конца 2025 года.

Украина не хочет долгой войны с Россией. Более того, уже сегодня есть все инструменты, чтобы быстро ее закончить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

В частности, Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, как он реагирует на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что "примирение с Украиной неизбежно". Он подчеркнул, что наша страна не останется без поддержки союзников.

"По моему мнению, если Украина будет сильной, война закончится как можно быстрее. Все инструменты есть в руках прежде всего у США и наших европейских коллег. Сохранить союз между Америкой и Европой - задание номер один. Заставить Россию пойти на полный безоговорочный сисфайр (прекращение огня - УНИАН). Тем более это предложение Соединенных Штатов было и мы его поддержали. Это также приоритетное задание", - сказал президент Украины.

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Зеленский добавил, что Украина рассчитывает получить до конца 2025 года 3 миллиона снарядов. По его словам, россияне должны это знать.

"Это не значит, что кто-то хочет долгой войны, мы хотим ее закончить. И все войны заканчиваются, в любом случае, в чем я уверен, война закончится, как и заканчиваются всегда долгие диктаторские режимы, как и заканчивается жизнь любой империи, которая просто построена на принципах войны, принципах неуважения к людям, к их правам", - подчеркнул президент Украины.

Путин заявил, что "примирение с Украиной неизбежно"

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что у него не было необходимости применять ядерное оружие в ходе войны против Украины. Он добавил, что "примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени".

По словам диктатора, Россию якобы "хотели спровоцировать" на использование ядерного оружия в Украине. Он подчеркнул, что "надеется" на то, что это не потребуется.

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