В Белом доме пока не пояснили, перепутали ли они ситхов и джедаев.

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа в образе ситха. Соответствующий пост был размещен ко Дню "Звездных войн" в официальном аккаунте Белого дома в Х.

"Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание - вы Империя. Да пребудет с вами 4 число", - сказано в подписи к картинке.

На ней Трамп на фоне флага и герба США изображен с красным мечом. Во вселенной "Звездных войн" им пользовались ситхи.

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Такой цвет объясняется тем, что злодеи при модулировании своих клинков вкладывают свою ярость и ненависть. В то же время, у джедаев, которые находились на стороне силы и добра, были синие мечи.

В Белом доме пока не пояснили, перепутали ли они ситхов и джедаев, когда создавался такой портрет Трампа, или представили его в таком образе умышленно.

А тем временем, в комментариях из-за цвета меча Трампа уже появились первые мемы. Белый дом сравнили с цирком.

Также пользователи припомнили легендарную фразу из "Звездных войн", перефразировав ее: "Люк, я твой президент".

Другие скандалы с фото Трампа

Как писал УНИАН, ранее Белый дом вызвал ярость католиков, опубликовав фото Трампа в образе Папы Римского. Епископ Соединенной епархии Спрингфилда предположил, что президент США высмеивает папство, однако в ответ Белый дом объявил, что это не так.

Примечательно, что незадолго до этого скандала сам Трамп пошутил, что хотел бы стать Папой Римским.

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