Эти авиабомбы являются крайне востребованными в Украине.

Франция в 2025 году намерена значительно увеличить производство "умных" управляемых авиационных бомб Armement Air-Sol Modulaire (AASM), также известных как Hammer, для Украины. Если в прошлом году их комплект составлял 830 единиц, то в этом году ожидается 1200, сообщает Le Parisien.

"Модульное оружие класса "воздух-земля" (AASM) - это новая "французская" фишка украинской боевой авиации. С начала полномасштабного российского вторжения производство по направлению фронта увеличилось в четыре раза. Но это еще далеко не конец. После того, как в 2024 году было произведено 830 единиц, на 2025 год уже запланировано 1200", - пишут журналисты.

По данным издания, "умные" авиабомбы AASM разрабатывает французская компания Safran. Это модульное оружие состоит из двух комплектов наведения и движения, которые делают систему неуязвимой к помехам со стороны противника, одновременно обеспечивая ее навигацию к необходимой цели.

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Журналисты отметили, что эти бомбы в Украине являются востребованными. Как пояснил президент Safran Electronics and Defense Франк Содо, они защищены от вражеского "глушения" сигналов GPS и гарантируют высокую точность.

"Сильной стороной бомб является то, что их можно нести на украинских истребителях МиГ и Су. Однако это устройство, также известное как AASM Hammer, на момент принятия на вооружение в 2008 году являлось базовым оружием Rafale. Французское правительство обратилось к компании Safran с просьбой оснастить украинские истребители ракетами AASM после того, как американские боеприпасы JDAM с GPS-наведением не поразили цели", - пишут журналисты.

Что известно об AASM

AASM - это семейство французских высокоточных боеприпасов, разработанных компанией Safran Electronics & Defense.

Базовая версия состоит из носового модуля с системой наведения и хвостового модуля, который имеет ракетный ускоритель. Все вышеперечисленное присоединено к обычной неуправляемой 250-килограммовой бомбе.

Согласно техническим характеристикам, Hammer может поражать цели на дальности около 70 км.

Французские авиабомбы на украинских истребителях

Как писал УНИАН, в марте 2024 года стало известно, что новые французские авиабомбы AASM Hammer уже на фронте. Они впервые были использованы украинскими войсками для удара по Авдеевскому коксохимическому заводу.

В декабре того же года появилось первое фото украинского Су-25 с новой французской авиабомбой. Это было первым визуальным подтверждением самого факта интеграции AASM Hammer под Су-25.

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