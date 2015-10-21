The New York Times: США достигли согласия с Россией о правилах в воздушном пространстве Сирии

Об этом говорится в статье Нила Макфаркуара «США достигли согласия с Россией о правилах в воздушном пространстве Сирии», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

На брифинге в Пентагоне, Питер Кук, пресс-секретарь департамента, заявил, что соглашение, которое называется меморандум о взаимопонимании, установило протоколы безопасности, требующие от россиян и возглавляемой США международной коалиции, которая борется против «Исламского государства» в Сирии, постоянно поддерживать профессиональную подготовку летчиков, использовать определенные частоты связи и установить линию связи на земле.

Анатолий Антонов, заместитель министра обороны РФ, сказал в заявлении Министерства обороны, что «Меморандум содержит набор правил и ограничений, направленных на предотвращение инцидентов между авиацией России и США». Он не стал вдаваться в подробности, но сказал, что он имеет «важное практическое значение».

Коалиция бомбила позиции «Исламского государства» в Сирии с сентября 2014 года, поэтому американские официальные лица были встревожены, когда Россия три недели назад, фактически не предупредив, начала собственные авиаудары в Сирии от имени своего союзника. Россия не предприняла никаких усилий, чтобы координировать удары с американскими воздушными операциями в регионе, заявили Соединенные Штаты.

Уже было несколько опасных ситуаций. В двух случаях, российский самолет пролетел в 1500 футов и 500 футах от американских военных самолетов, хотя и не в угрожающей манере. Подобные инциденты подчеркивают необходимость такого соглашения, сказал Кук.

«Россияне должны соблюдать эти протоколы безопасности полетов, на которые они сейчас согласились, потому что мы не хотим просчетов и недоразумений», сказал он.

Протоколы призывают самолеты поддерживать "безопасное расстояние" друг от друга, сказал Кук, отказавшись уточнить, какое это расстояние, но сказав, что экипажи коалиции знают, что означает слишком близко. «Нет необходимости для их встречи, если все будут соблюдать эти правила», сказал он.

Текст меморандума не был опубликован. Кук сказал, что россияне просили не представлять его. Он отказался вдаваться в подробности о линии наземной связи, в том числе, о том, где именно она будет расположена, но назвал ее резервным ресурсом для того, чтобы «вести разговор в реальном времени», в случае если что-то пойдет не так с воздушными линиями коммуникации.

Антонов предположил, что необходимо разработать более конкретные шаги, в том числе круглосуточные каналы коммуникаций, которые будут установлены между двумя соответствующими военными командами, и сотрудничество по таким вопросам, как совместная помощь в "критических ситуациях".

Представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что соглашение важное, потому что количество самолетов в воздухе в последние дни заметно увеличилось, 30 боевых самолетов находятся в воздушном пространстве над той же территорией одновременно.

«Есть военно-транспортные самолеты, боевые самолеты и беспилотные летательные аппараты различного размера, в том числе беспилотные летательные аппараты для атаки», цитирует генерал-майора Конашенкова информационное агентство ТАСС.

В Пентагоне, Кук подчеркнул, что соглашение не предполагает обмена информацией о целях или данными разведки, и что оно не «представляет собой сотрудничество США или поддержку политики или действий России в Сирии».

«Мы по-прежнему считаем, что стратегия России в Сирии является контрпродуктивной, и их поддержка режима Асада только ухудшит гражданскую войну в Сирии», сказал Кук, ссылаясь на президента Сирии Башара аль-Асада.

В заявлении Министерство обороны России выразило разочарование тем, что соглашение было ограничено техническими военными вопросами. Москва предложила ряд конкретных мер по углублению российско-американского военного сотрудничества для борьбы с угрозой международного терроризма, говорится в заявлении.

Обращаясь к старшим командирам правоохранительных органов во вторник, президент Владимир Путин подтвердил, что Россия задействовала свою армию в Сирии, чтобы предотвратить угрозу, исходящую от «Исламского государства», и ее распространение за пределы Ближнего Востока.

«Создавая оплот в Сирии и ряде других ближневосточных государств, террористы строили планы по расширению своей деятельности и дестабилизации целых регионов», сказал Путин.