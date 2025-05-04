Бойцы ПС считали, что работают по "Искандеру".

4 мая 2023 года бойцы подразделения 96 зенитной ракетной Киевской бригады воздушного командования "Центр" впервые уничтожили российскую гиперзвуковую баллистическую ракету "Кинжал".

Сегодня Воздушные силы Вооруженных сил Украины опубликовали в своем Telegram-канале рассказ оператора американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, который работал той ночью. Дмитрий рассказал, что до вступления в ряды украинской армии работал программистом:

"Я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый "Кинжал" в мире".

Военный вспоминает, что в момент атаки они знали о баллистической ракете над Киевом, однако считали, что это "Искандер". О том, что сбили "Кинжал", бойцы узнали только после обнаружения обломков.

"Все радовались, все друг друга поздравляли. Мы были очень довольны. Россия говорила, что "Кинжалы" невозможно сбить, но оказалось, что все можно сбивать, все сбивается", - добавил Дмитрий.

Сбитие первого "Кинжала"

Напомним, два года назад Украина официально заявила о первом в истории успешном перехвате российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Это стало знаковым событием в сфере противовоздушной обороны, ведь до этого момента такие ракеты считались практически невозможными для уничтожения после запуска.

Ракета была сбита благодаря работе американской системы противовоздушной обороны Patriot, которую недавно передали Вооруженным силам Украины. Тогда в Киеве поблагодарили Соединенные Штаты Америки за предоставленную технику.

Российская сторона не признала потерю ракеты, а, как всегда, обвинила Украину во лжи.

Вас также могут заинтересовать новости: