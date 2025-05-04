Исполнительница превзошла достижение Мадонны.

Всемирно известная певица Леди Гага дала бесплатный концерт в Бразилии. Выступление исполнительницы на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро 3 мая посетили более 2 миллионов человек.

Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что это рекордное количество зрителей в карьере артистки. К тому же, она превзошла достижение Мадонны, которая в прошлом году собрала там 1,6 млн зрителей.

Последний раз Леди Гага выступала в Бразилии 13 лет назад, в 2012-м. А запланированный в 2017 году концерт певица отменила из-за проблем медицинского характера.

"Сегодня мы творим историю, но никто не творит историю в одиночку. Без всех вас, невероятных людей Бразилии, у меня не было бы этого момента. Спасибо, что творите историю вместе со мной", – заявила артистка со сцены.

Metro отмечает, что выступление 39-летней звезды было настолько масштабным, что было привлечено 5 000 полицейских и военных, "легион беспилотников и металлоискателей".

По предварительным подсчетам, концерт принесет местной экономике около 100 млн долларов. Отмечается, что среди более 2 млн посетителей, около 500 тысяч являются туристами.

Известно, что выступление Леди Гаги является частью проекта, в рамках которого Рио планирует ежегодно проводить бесплатное музыкальное шоу эпических масштабов. И эти планы простираются до 2028 года.

Напомним, что в апреле известная украинская клипмейкерка Таня Муиньо, которая сотрудничает со звездами мирового масштаба, получила награду за клип для Леди Гаги на хит Disease. Она одержала победу в номинации "Режиссер года" на международной премии Hollywood Music Video Awards 2025.

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