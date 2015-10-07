Путин рассчитывает, что воздушно-космические силы РФ поддержат в наземной операции армию Асада

Об этом он сказал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский телеканал.

"Что касается дальнейшей работы, как мы и договаривались, рассчитываю, что она будет синхронизирована с действиями сирийской армии на земле и Военно-космические силы будут эффективно поддерживать наступательную операцию сирийской армии", - сказал Путин.

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Отмечается, что министр обороны пообещал докладывать о ситуации и исполнять договоренности.

Как сообщал УНИАН, 7 октября российские самолеты нанесли очередную серию авиаударов по сирийской провинции Хама и приближенных к провинции Идлиб районов.

РИА Новости http://ria.ru/syria_mission/20151007/1298232176.html#ixzz3nsn2dMOW