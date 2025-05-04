Свежий рейтинг содержит как научно-фантастический сериал, так и мультсериал о приключениях Астерикса и Обеликса.

Стриминговая платформа Netflix постоянно обновляет рейтинг популярных сериалов. Рассказываем о топ-10 фаворитах украинских зрителей по состоянию на сейчас.

1. "Четыре времени года"

Возглавляет рейтинг американский сериал "Четыре времени года" с Тиной Фей и Стивом Кареллом в главных ролях.

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Сериал рассказывает о друзьях, которые ежегодно отправляются в совместное путешествие. Однако одна из пар внезапно разводится и компания претерпевает изменения, когда мужчина берет с собой на отдых новую избранницу.

2. "Этернавт"

Научно-фантастический аргентинский сериал тоже пришелся по душе украинской аудитории. По сюжету, в результате токсичного снегопада погибают миллионы людей. Герой Хуан Сальво и группа выживших людей пытаются противостоять угрозе из другого мира.

3. "Астерикс и Обеликс: поединок вождей"

Третью строчку в рейтинге занимает мультсериал о приключениях любимых всеми героев – Астерикса и Обеликса. В нем всего 5 серий продолжительностью от 32 до 43 минут.

4. "Ты"

Популярностью среди украинских зрителей пользуется и сериал "Ты" с Пенном Беджли. На платформу добавили уже 5 сезон. Он станет заключительным. Стоит отметить, что финал сериала порадовал не всех.

5. "Садовник"

Мини-сериал "Садовник" оказался на пятом месте в украинском рейтинге. Испанский криминальный сериал рассказывает о хладнокровном убийце по имени Элмер. Однако его деятельность и прикрытие садовника оказываются под угрозой разоблачения из-за неожиданной влюбленности.

6. "Черное зеркало"

В топ попал и новый – уже седьмой – сезон сериала "Черное зеркало". Антиутопический сериал, который многие называют депрессивным и мрачным, затрагивает острые социальные проблемы, а также отношения людей с технологиями.

7. "Стеклянный купол"

Популярность среди украинских зрителей получил и шведский детективный сериал "Стеклянный купол". Он рассказывает о судебном психологе, которая в детстве стала жертвой похищения и не может об этом забыть. Она ввязывается в поиски пропавшей девочки.

8. "Злые духи"

Украинский сериал "Злые духи" рассказывает о серии убийств, которая происходит в маленьком городке. Столичный полицейский вместе с местным коллегой пытаются выяснить, кто же стоит за этими убийствами – человек или духи.

Официального трейлера нет.

9. "Наставления для барышень"

Остроумная испанская историческая теледрама рассказывает о компаньонке Елене Бьянда, которую наняли для поиска мужчин трем богатым сестрам.

10. "Парочка следователей"

Замыкает десятку самых популярных среди украинцев сериалов на Netflix детектив "Парочка следователей". Украинский сериал рассказывает о неопытной следовательнице и дерзком криминалисте, которые начинают работать вместе.

Официального трейлера от платформы нет. Посмотреть сериал можно также на YouTube.

Напомним, на днях стало известно, что сериал "Сегун" получит второй сезон. Съемки начнутся в 2026 году и будут проходить в Канаде.

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