Овна сравнили с ротвейлером, а Близнецов - с биглем.

Астрологи рассказали, какие породы собак соответствуют характеру каждого знака Зодиака, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен - ротвейлер

Ты, Овен, известен своей решительностью и сильным характером. Под покровительством Марса ты излучаешь энергию, полную силы и целеустремлённости. Ротвейлер прекрасно отображает твою волевую натуру. Это собака с защитным инстинктом и ярко выраженной внутренней силой.

Видео дня

Телец - французский бульдог

Тебя и французского бульдога объединяет одно — оба вы упрямы, но невероятно обаятельны. Эти компактные, спокойные собаки идеально сочетаются с твоей природой: оба твёрдо стоят на своём и умеют быть милыми. Упрямство здесь играет на руку - оно делает вас надёжными и преданными друзьями.

Близнецы - бигль

Бигль - отличный компаньон для Близнецов. Он, как и ты, любознателен, подвижен и общителен. Умный и контактный, бигль нуждается в компании - ведь жизнь в одиночестве не для него. Это отражает твою потребность быть среди людей и постоянно учиться новому.

Рак - ши-тцу

Раку идеально подойдёт ши-тцу - порода, созданная для домашнего уюта. Эти ласковые и дружелюбные собачки любят быть рядом с семьёй. Они прекрасно понимают атмосферу дома, и это делает их отличными спутниками для таких чувствительных людей, как ты.

Лев - золотистый ретривер

Ты - король Зодиака, Лев, а золотистый ретривер - король собачьих сердец. Харизма, обаяние, уверенность в себе - вы оба источаете эти качества. Ваше дружелюбие и добродушие делают вас любимцами всех окружающих.

Дева - чихуахуа

Нервный, но преданный - чихуахуа похож на Деву, особенно в моменты волнения. Однако за тревожностью скрываются невероятная преданность и любовь. Если рядом спокойная обстановка, Дева и чихуахуа превращаются в самых заботливых существ.

Весы - йоркширский терьер

Весы, твоя изысканность и любовь к красоте находят отклик в йоркширском терьере. Эта миниатюрная собака выглядит хрупкой, но обладает сильным характером. Её очарование, уверенность и стиль - всё это точно про тебя.

Скорпион славится загадочностью и мощной энергетикой. Кане-корсо - мощная, преданная собака, идеально отражающая твою сдержанную, но глубокую натуру. В обоих скрыта нежность, которую мало кто видит - только самые близкие.

Стрелец - сиба-ину

Ты свободолюбив, Стрелец, и сиба-ину как нельзя лучше это понимает. Эта независимая, умная собака идёт по жизни своим путём, как и ты. Любознательность, упрямство и непримиримость делают вас настоящими исследователями и искателями приключений.

Козерог - сенбернар

Козерог стремится к стабильности и надёжности - в этом он очень похож на сенбернара. Эти добродушные и трудолюбивые собаки известны своим героизмом и службой людям. Как и ты, сенбернар воплощает серьёзный подход к жизни и высокий уровень ответственности.

Водолей - самоед

Ты, Водолей, ценишь свободу, и самоед тебе под стать. Эта красивая, независимая собака предпочитает действовать по-своему. Ум и индивидуальность — ваши общие черты. Несмотря на своенравность, вы оба умеете сотрудничать, если уважают вашу личную свободу.

Рыбы - гаванский бишон

Рыбы, твоя мягкость и душевность находят отражение в гаванце. Эта нежная и дружелюбная собака отлично чувствует настроение человека. Вы с ней делитесь тонкой эмоциональностью и стремлением к гармонии. Это идеальный пёс для твоей чувствительной натуры.

Вас также могут заинтересовать новости: