Завод, в частности, производит радиолокационное оборудование и сотрудничает с корпорацией "Ростех", поставляя продукцию для предприятий российского ВПК.

Атакованный российский завод "Стрела", который специализируется на производстве электроники для оборонного комплекса РФ, предварительно больше не может работать после удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Завод "Стрела" на Брянщине в Суземке предварительно больше не может работать после удара. Он специализируется на производстве электроники для оборонного комплекса", - написал он.

Коваленко добавил, что этот завод производит трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с регулировкой напряжения, катушки индуктивности, фильтры и другие электротехнические компоненты.

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"Также завод производит радиолокационное оборудование и сотрудничает с корпорацией "Ростех", поставляя продукцию для предприятий российского военно-промышленного комплекса", - отметил руководитель ЦПД.

Атака на завод, производящий электронику для оборонки РФ

Как известно, ранее сообщалось о том, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземце Брянской области России, который производит электротехнические компоненты для российской оборонной промышленности.

Отмечалось, что в результате первого поражения были повреждены производственные цеха, склад готовой продукции и административное здание. Предварительно, попадание было не одно.

Это уже второй удар за последние полгода: завод был атакован Вооруженными силами Украины 30 ноября.

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