Тактика России позволяет избегать впечатления, что отдельные взрывы и поджоги в Европе являются частью системных усилий Кремля.

Россия проводит кампанию диверсий и провокаций в Европе, используя "одноразовых" агентов, которые часто даже не осознают, что работают на российскую разведку. Об этом пишет The Guardian.

Издание перечисляет примеры диверсий, которые произошли в европейских странах в течение прошлого года - от взрывов на логистических хабах до побития окон в автомобилях проукраинских политиков и журналистов. После прихода Дональда Трампа в США Россия несколько снизила интенсивность этих нападений, вероятно, не желая пока окончательно портить отношения с новым американским президентом. Но Москве несложно будет в любой момент возобновить эти нападения.

Для Европы проблемой являются не только сами нападения, но и то, что каждый такой отдельный случай крайне трудно связать непосредственно с Россией. Все потому, что для таких акций россияне используют не штатных агентов, а случайных людей.

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В странах Балтии российские службы вербуют таких диверсантов в первую очередь среди местного русскоязычного населения. Часто вербовка происходит, когда эти люди едут в Россию, а уже потом общение с ними ведется через Telegram. Причем не всегда эти люди соглашаются сотрудничать по идейным причинам, часто мотивом служат деньги или шантаж.

В других частях Европы россияне вербуют диверсантов уже непосредственно через Telegram, без какого-либо личного взаимодействия. Целевой группой часто становятся мигранты, которые привыкли к случайным "серым" заработкам с низкой оплатой. В Telegram есть немало групп, где предлагают подобную работу, и именно этим пользуются россияне. Получая заказ на какую-то мелкую диверсию, мигранты, которые и так работали на грани закона, часто думают, что это часть какого-то криминального спора. Им в голову даже не приходит, что они становятся инструментом акта межгосударственного саботажа.

Для россиян преимущество использования одноразовых оперативников заключается в том, что в случае провала или ареста исполнителя, Москва может просто оставить его отбывать наказание в тюрьме.

"Вы сажаете одного человека, а на его место появляется другой. Эти люди одноразовые, и Москве к ним безразлично", - сказал журналистам представитель европейской службы безопасности.

Российская агрессия против мира

Как писал УНИАН, сегодня Кремль сосредоточен на попытках окончательно уничтожить Украину, или по крайней мере так сильно навредить, чтобы она стала нежизнеспособным государством. Именно поэтому Путин продолжает игнорировать призывы к реальным переговорам и прибегает к информационным манипуляциям с кратковременными "перемириями".

Между тем эксперты предупреждают, что агрессия против Украины - это лишь один из элементов большого плана России по покорению Европы. Намерение Кремля заключается в том, чтобы развалить НАТО и ЕС, используя как методы гибридной войны, так и прямые военные усилия.

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