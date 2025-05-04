Люди, которые спят на левой стороне кровати, более жизнерадостны, а те, кто спит на правой, зарабатывают больше денег.

Рассказать о вашем характере может не только поза, в которой вы спите, но и любимая сторона кровати. Об этом пишет портал YourTango, ссылаясь на эксперта по сну и психолога Хоуп Бастин. (Сторона определяется с позиции, когда вы смотрите на кровать, а не когда вы в ней лежите).

Левая сторона

Бастин обнаружила, что люди, которые спят на левой стороне кровати, более жизнерадостны, чем те, кто спит на правой, а также более уверены в себе и более усердны в работе.

"Позитивный настрой позволяет левшам лучше справляться с большой рабочей нагрузкой, что означает, что их не так легко выбить из колеи стрессовым днем. Те, кто спит слева, считают, что они спокойнее своего партнера в кризисной ситуации и в целом более уверены в себе", - отметила она.

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Опрос 2012 года, проведенный британской гостиничной сетью Premier Inn, подтвердил утверждения Бастин. Опросив 3000 взрослых, они связали спящих на левой стороне кровати с более правополушарными личностями. Это означает, что они склонны больше к творчеству, чем к анализу, и которые также просто более беззаботны в целом.

Согласно News Letter, "исследование показало, что "более четверти людей, которые спят на левой стороне кровати, считают, что у них действительно позитивный взгляд на жизнь в целом". Этот оптимизм делает их счастливее во многих вещах в жизни, включая работу. Издание отметило, что 31% спящих на левой стороне кровати любят свою работу по сравнению с 18% спящих на правой стороне кровати.

Правая сторона

Бастин отметила, что люди, которые спят на правой стороне кровати, как правило, более приземлены и зарабатывают больше денег, чем те, кто спит на левой стороне, хотя они не так довольны своей работой.

При этом, согласно опросу Premier Inn, спящие на правой стороне кровати с большей вероятностью владеют собственным бизнесом и сами себе начальники.

Согласно опросу 2015 года, проведенному компанией по производству матрасов Sealy, спящие на правом боку кровати были более интровертны, чем социальные левши, и, как правило, не были жаворонками. Также, что интересно, согласно опросу Premier Inn, они предпочитают пить вино вместо пива.

Середина

Продавец матрасов Zoma утверждает, что люди, которые спят посередине кровати, более "уравновешены и адаптивны" по сравнению с их левыми и правыми коллегами. Продавец отметил, что люди, спящие посередине, ценят гармонию и считаются "миротворцами" среди своих друзей и семьи. Они также склонны быть более "открытыми".

А компания по производству матрасов Dreams удтверждает, что спящие посередине кровати совсем не эгоистичны, и "охотно выслушают любого, кто хочет поговорить, или помогут любому, кому нужна рука помощи". При этом отмечается, что такие люди не очень любят быть в центре внимания.

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