Организация конкурса будет стоить немало.

До Евровидения-2025 остались считанные дни. Первый полуфинал пройдет уже 13 мая – на нем выступит и украинская группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

В этом году Евровидение проводится в Швейцарии. Участников и гостей будет принимать город Базель, и организация конкурса будет стоить немало, рассказывает Радио Люкс.

Общий бюджет составляет до 37 млн швейцарских франков или более 40 млн долларов. Бюджет был утвержден в ноябре 2024 года на референдуме.

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Наибольшую часть средств потратят на безопасность. Для охраны города, обеспечения работы медицинских и пожарных служб, а также на кибербезопасность было выделено 7,875 млн швейцарских франков (около 8,66 млн долларов).

Следующей по величине статьей расходов является подготовка города. 5,13 млн франков или 5,64 млн выделяют на обучение персонала, брендирование, информационные пункты, изменения в инфраструктуре, волонтеров и проживание части технического персонала.

На что еще пойдут средства:

Транспорт: 2 млн франков или около 2,2 млн долларов

Так, 800 тысяч франков выделят на перевозку делегаций, технического персонала и медиа, а еще 1,2 млн франков пойдет на – общественный транспорт.

Другие организаторские расходы: 950 тысяч франков или 1,045 млн долларов

Эти средства пойдут на маркетинг, коммуникации и управление проектами.

Евровидение-2025: интересные факты

Украина выступает на Евровидении с 2003 года. За это время представители нашей страны ежегодно пробивались в финал конкурса, однако заветную статуэтку выигрывали только трижды. В частности, побеждали Руслана (2004), Джамала (2016) и Kalush Orchestra (2022).

Заметим, что конкурс в 2023 году от имени Украины проводила Великобритания – ее участник занял второе место, а из-за российского вторжения проводить Евровидение в Украине было бы опасно.

В 2025 году Украину будет представлять группа Ziferblat, которая победила в национальном отборе. По словам участников, поездка на Евровидение стоит им примерно 120-130 тысяч долларов.

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