Такие действия не принесут пользы ни вам, ни вашей машине.

Вскоре настанут жаркие месяцы, поэтому поездки на работу с липкими сиденьями и духотой в салоне автомобиля могут ухудшать ваше самочувствие. В то же время эксперты говорят, что не стоит сразу включать кондиционер в авто, как только вы в него садитесь, пишет Express.

По словам экспертов компании Nationwide Vehicle Contracts, такое действие может сделать ваше путешествие более жарким, длинным и менее эффективным, чем оно должно быть.

Они говорят, что включение кондиционера на полную мощность, как только вы садитесь в машину, не приносит пользы ни вам, ни вашему автомобилю.

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"По сути, вы просите кондиционер вести проигрышную битву. Воздух в салоне автомобиля часто бывает горячее, чем снаружи. Если вы сразу включаете кондиционер, особенно в режиме рециркуляции, вы просто разгоняете горячий воздух и заставляете систему работать сверхурочно", -объяснил директор лизинговой компании Кит Хоз.

Таким образом вспотевший руль, горячие пряжки ремней безопасности и сиденья излучают тепло обратно в воздух, который нагревается быстрее, чем ваш кондиционер может его охладить.

Вместо этого эксперты советуют открыть все двери и окна хотя бы на 30-60 секунд, чтобы выпустить перегретый воздух.

"Когда вы наконец включите кондиционер, убедитесь, что вы находитесь в режиме "свежего воздуха". Сначала избегайте настройки "рециркуляция". Вам нужно втягивать прохладный наружный воздух, а не повторно использовать воздух сауны внутри", - рекомендуют в Express.

По словам экспертов, вы будете удивлены, насколько сильно снизится температура воздуха всего за минуту.

Также специалисты советуют убедиться, что вентиляция направлена к груди и коленям, ведь охлаждение основной части тела поможет вам быстрее чувствовать себя комфортно.

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