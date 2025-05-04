Ганин говорит, что иногда знакомится с другими девушками.

Украинский актер и комик, участник "Лиги смеха" Кирилл Ганин заявил, что у них с девушкой Екатериной свободные отношения.

"Мы же можем спать с другими людьми. Для нас просто с*кс с другим человеком – это не измена. Измена – когда ты начинаешь об этом врать", – сказал он в комментарии проекту "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ.

Ганин отметил, что иногда знакомится с другими девушками, но предупреждает, что он находится в отношениях.

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"Я знакомлюсь иногда с другими девушками и сразу об этом им говорю. У меня есть девушка, мы живем душа в душу и любим друг друга. Если ты хочешь провести время со мной – давай, но знай об этом", – добавил комик.

Кто такой Кирилл Ганин

Кирилл Ганин для многих украинцев известен как активный борец с российской пропагандой в соцсетях. Его ролики, где он разговаривает с представителями страны-агрессора в чат-рулетке, набирали немало просмотров. Также Ганин выступает в "Лиге смеха".

Ранее комик признался, что не раз приходил в военкомат, однако в армию его не взяли. По его словам, впервые он хотел присоединиться к войску примерно через 5 дней после начала полномасштабной войны, когда немного улеглась паника. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом.

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