Он призывает усилить давление на Россию.

Российская Федерация не будет делать реальных шагов для прекращения войны против Украины, если мировое сообщество не усилит давление на нее.

Об этом в микроблоге X написал украинский президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что Москва игнорирует предложение Соединенных Штатов Америки о полном прекращении огня уже 54 дня. Тем временем для Киева перемирие возможно в любой момент, однако оно должно длиться не менее 30 дней, чтобы дать дипломатии настоящий шанс:

"Путин стремится похвастаться своими танками на параде, но ему стоило бы подумать о том, как закончить свою войну. Нужны три вещи: жесткие санкции против России, продолжение поддержки Украины и существенное усиление оборонного сотрудничества по всей Европе. Россия должна осознать: европейцы способны себя защитить".

Перемирие в Украине

Как известно, Россия отказалась поддержать инициативу о 30-дневном прекращении огня, предложенную Соединенными Штатами Америки и поддержанную Украиной.

Видео дня

Кремль не согласился на это предложение, подчеркивая, что любое перемирие должно учитывать российские "территориальные достижения" и "беспокойства" Москвы. После этого в Белом доме неоднократно выражали недовольство тем, что мирный процесс продвигается медленно.

Несмотря на призывы к длительному перемирию, Москва предложила лишь трехдневное прекращение огня, приуроченное к празднованию 9 мая. В этот день они проведут в Москве парад, на который пригласили ряд мировых лидеров.

Украина отвергла предложение Путина, считая его политическим маневром без реального стремления к миру. По словам президента Зеленского, за несколько дней невозможно о чем-то договориться.

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