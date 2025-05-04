Он считает, что благодаря ему сейчас Москва якобы не воюет за захват всей страны.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз заявил, что уступкой России на переговорах о мире является отказ от захвата всей Украины.

В интервью NBC News его спросили, что придется отдать самой Москве, поскольку есть много сообщений о том, что Украине придется отказаться от части своих территорий. В ответ американский лидер заявил, что России "придется отдать" всю Украину:

"Потому что Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та часть, которую она имеет сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали".

По его словам, европейские лидеры очень много раз просили его позвонить кремлевскому правителю Путину, поскольку тот не отвечает на их звонки. Журналистка напомнила Трампу его сообщение о том, что Путин может "водить его за нос". В ответ тот отшутился, что и она может делать то же самое.

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Тогда Трампа спросили, мог ли он каким-то образом неправильно понять Путина. Тот сказал, что сможет ответить на это через месяц или через две недели. "Я не знаю. Могу вам сказать вот что: он - это его амбиции. Мы остановились в значительной степени, когда он увидел, что именно я сейчас веду дело. Потому что он ни с кем не имеет дел в Европе", - отметил Трамп.

Переговоры о мире

Напомним, в начале своего срока президент США Дональд Трамп начал переговоры с украинской и российской сторонами.

В его администрации неоднократно говорили, что обе стороны останутся недовольными условиями мирного соглашения, потому что и Киев, и Москва должны пойти на уступки.

Согласно опубликованным западными СМИ планам Трампа, Украина должна отказаться от оккупированного Крыма, заморозить линию фронта, оставив российские захватнические войска на своей территории, а также забыть о вступлении в НАТО.

В то же время Трамп считает, что Россия могла бы захватить всю Украину, но этого не сделала - и это, по его мнению, уже является "уступкой" с российской стороны.

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