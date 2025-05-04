Климкин: Трамп будет играть с Путиным в 'кошки-мышки'

Он отметил важность того, чтобы работали уже внедренные против России санкции, особенно - вторичные.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет играть в "кошки-мышки" с президентом России Владимиром Путиным.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах.

Отвечая на вопрос о том, что США заговорили об изменении своей роли в посредничестве между Украиной и Россией в урегулировании войны, он высказал мнение, что "они будут играть, играть тактически, не только стратегически".

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"Он (Трамп - УНИАН) не может выпрыгнуть и сказать: "Ну, все, я здесь пытался что-то, а теперь пока. 100 дней работали, а следующие 100 дней - посмотрим, что будет. Если ничего не будет, - буду заниматься исключительно Ближним Востоком". Это уже на самом деле не работает", - сказал Климкин.

Да, добавил он, Администрация Трампа "не выйдет полностью из процесса". "Но может изменить формы, как она работает. Может грамотно сыграть с европейцами, может грамотно сыграть с не европейскими игроками", - отметил экс-министр.

Климкин добавил, что Администрация всегда подчеркивает, что в сегодняшней путинской России надвигаются, хоть и слишком медленно для нас, экономические проблемы. Это касается, в частности цен на нефть.

"Второе - это квази-стагнация в российской экономике. Поскольку за первый квартал у них, если я не ошибаюсь, там 0,7% роста. А в перегретой военной экономике это на самом деле очень плохой сигнал. И я думаю, что Трамп будет играть в кошки-мышки с Путиным", - сказал он.

На вопрос о том, что в США якобы разработали какой-то новый пакет санкций против России, дипломат подчеркнул, что "не нужны никакие дальнейшие пакеты санкций".

"Если они будут, мы с вами будем очень радоваться. Но главная история сейчас - сделать так, чтобы работали все пакеты, которые уже сейчас одобрены", - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что главное сейчас - "сделать так, чтобы санкции работали, особенно - вторичные санкции". "И для этого нужно работать с европейцами, которые на самом деле далеко не все сделали, что бы могли. Но их санкции выглядят неплохо. Только нужно, чтобы в конце концов они заработали", - сказал бывший министр.

Так, заметил, дипломат, "американцы могут, и такие рычаги у них есть, сделать так, чтобы санкции заработали". "И сейчас значительная часть санкций начала не кусаться, а уже хватать... Не так, как нам бы хотелось, но это давит на российскую экономику", - добавил Климкин и отметил, что "если Трамп решит от обычной торговли с кнутом и пряником перейти в кошки-мышки, то мы увидим совсем другую геополитику и совсем другие действия со стороны Трампа".

Как Путин относится к Трампу

Как сообщалось, полковник армии США в отставке Джонатан Суит и бывший член совета Всемирного торгового центра в Сент-Луисе Марк Тот в своей статье отмечают, что Путин не уважает команду Трампа; он их высмеивает, как и его пропагандисты. Поэтому Россия не собирается прекращать атаки на Украину.

"Трамп уступил Путину палец, и за последние 100 дней Кремль забрал всю руку. Кремлевский лидер считает, что побеждает, и что Трамп не станет у него на пути. До сих пор он был в этом прав", - отмечают эксперты.

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