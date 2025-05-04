В МИД Китая подтвердили, что Си Цзиньпин поедет на военный парад к Путину

В Кремле заявили, что Си Цзиньпин и Путин планируют обсудить развитие стратегического партнерства между двумя странами.

Глава Китая Си Цзиньпин официально подтвердил свой государственный визит в Россию. Он собирается принять участие в военном параде в Москве 9 мая. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

Отмечается, что глава Китая пробудет в Росиии четыре дня.

"По приглашению президента РФ Владимира Путина президент Китая Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве", - сказано в заявлении ведомства.

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Ранее в Кремле заявляли о том, что Си Цзиньпин обсудит с Путиным развитие стратегического партнерства между двумя странами, а также подпишет ряд документов.

"В ходе переговоров будут обсуждаться основные вопросы дальнейшего развития отношений всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - говорилось в заявлении Кремля.

Военный парад в Москве - важные новости

Ранее "Радио и телевидение Сербии" писало, что президент Сербии Александр Вучич прервал свою поездку в США из-за болезни. В связи с этим он может пропустить военный парад в Москве 9 мая.

Кроме того, Индия понизила уровень представительства своей делегации, которая посетит Москву на 9 мая. Так, министр обороны страны Раджнатх Сингх не поедет на московский парад, как предполагалось. Ожидается, что вместо него делегацию от Индии возглавит его заместитель.

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