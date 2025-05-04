В частности речь идет о долговременном проведении времени в соцсетях.

Подростки, которые слишком много уделяют времени соцсетям и смартфонам, могут остаться без жизненно необходимого навыка, который нужен для достижения успеха. Такое мнение высказал социальный психолог и профессор Нью-Йоркского университета Джонатан Хайдт, передает CNBC make it.

Согласно отчету Common Sense Media за 2021 год, дети в возрасте от 13 до 18 лет в среднем проводят в соцсетях 8 часов и 39 минут в день. Также один из отчетов компании "Constant Companion" за 2023 год показал, что подростки получают почти 240 уведомлений каждый день и проверяют свои телефоны более 100 раз.

Поэтому, как подчеркнул Хайдт, это поколение людей, которые не могут сосредоточиться. По его словам, сосредоточенность является важным навыком для достижения успеха в жизни и на работе.

Видео дня

"Если вы [сидите на телефоне до 10 часов в день] до 25 лет, то вред может быть необратимым. К 25 годам лобная кора головного мозга уже почти не меняется. ... В этот момент будет гораздо труднее вернуть ваше внимание обратно", - объяснил психолог.

По его словам, социальные сети "рассеивают" внимание, ведь созданы для того, чтобы отвлекать людей.

Хайдт говорит, что неспособность сконцентрироваться может мешать вам в личной и профессиональной жизни, ведь становится труднее поддерживать личные отношения или даже сосредоточиться на работе.

Однако исследования показали, что социальное развитие может страдать, если дети и подростки зависят от соцсетей вместо того, чтобы общаться лично.

Поэтому Хайдт посоветовал восстановить свою способность сосредотачиваться и стараться меньше пользоваться телефоном. Также он рекомендует привлечь к этому друзей и членов семьи, чтобы они попытались провести такой эксперимент вместе с вами.

"Если вы сможете найти трех других членов семьи, трех друзей, чтобы сделать это вместе, вы будете иметь больше шансов избавиться от привычки и сможете сосредоточиться. Я бы порекомендовал отказаться [от социальных приложений] на месяц, если это возможно", - отметил Хайдт.

Психолог добавил, если вам хочется взять телефон, то сразу подумайте о том, чем его можно заменить. Вместо того, чтобы сидеть в соцсетях, можно почитать, пописать в дневнике, посмотреть фильм или выйти на улицу.

В свою очередь гарвардский психиатр и исследователь мозга Шрини Пиллай рекомендует послушать музыку, чтобы сосредоточиться. По его словам, несмотря на то, что это может показаться нелогичным, музыка может помочь вам в этом.

"Существует много способов, как музыка может влиять на способность мозга сосредотачиваться. Один из механизмов заключается в уменьшении стресса и кортизола, что позволяет центру внимания мозга работать без перерывов", - объяснил Пиллай.

Другие советы психологов

Ранее психологи рассказали о простом упражнении, которое снимет стресс всего за 5 минут. По словам специалистов, когда люди выходят на улицу, их чувство напряжения и биологические маркеры стресса снижаются, поэтому время, проведенное на природе, может уменьшить стресс.

В то же время психолог назвала самую распространенную ошибку в отношениях, которая приводит к измене. Она считает, что неверность не всегда указывает на серьезные трещины в отношениях.

Вас также могут заинтересовать новости: